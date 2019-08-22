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Gazimağusa Belediyesi’nde yaşanan sorunlar..

Gazimağusa Belediyesi CTP'li Meclis üyeleri, Gazimağusa Belediyesi’nde yaşanan sorunlara değinerek, Belediye Başkanı İsmail Arter'i şeffaf, hesap verir, tasarruflu ve Gazimağusa halkının ihtiyaçlarına cevap verecek bir yönetim tarzına dönmeye davet etti. 

Gazimağusa Belediyesi’nde yaşanan sorunlar..

Gazimağusa Belediyesi CTP'li Meclis üyeleri, Gazimağusa Belediyesi’nde yaşanan sorunlara değinerek, Belediye Başkanı İsmail Arter'i şeffaf, hesap verir, tasarruflu ve Gazimağusa halkının ihtiyaçlarına cevap verecek bir yönetim tarzına dönmeye davet etti. 

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
Gazimağusa Belediyesi’nde yaşanan sorunlar..

Gazimağusa Belediyesi CTP'li Meclis üyeleri, Gazimağusa Belediyesi’nde yaşanan sorunlara değinerek, Belediye Başkanı İsmail Arter'i şeffaf, hesap verir, tasarruflu ve Gazimağusa halkının ihtiyaçlarına cevap verecek bir yönetim tarzına dönmeye davet etti. 
Yazılı açıklama yapan Gazimağusa Belediyesi CTP'li Meclis üyeleri, belediyede, son dönemde ciddi sıkıntılar yaşandığını, belediyenin mali yükümlülüklerini yerine getiremez duruma geldiğini savundu. 
Açıklamada, ayın 15’inde ödenmesi gereken maaşlar ve toplu sözleşmeden kaynaklanan yan hakların  ödenemediği, pahalı olduğu gerekçesiyle yeterince ilaçlama da yapılamadığı, çöp konteynerleri yıkanmadığından çevreye koku ve mikrop saçtığı ileri sürüldü. 

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in “iş bilmez, savurgan ve popülist yönetimi” nedeniyle sorunların yaşandığı iddia edilen açıklamada, belediyenin “kötü gidişine dur demek için” CTP’li Meclis üyelerinin ortaya koyduğu çabalara, verilen muhtıra ve yapılan basın açıklamalarına değinildi. 
Belediyenin, temizlik, ilaçlama, asfalt gibi en temel beledi hizmetleri bile veremediği, değişik bankalarda milyonlarca liralık borç biriktiği, esnafın belediyeye artık mal vermediği savunulan açıklamada, “Bu açığı kapatmak için de yükü Mağusa halkının sırtına yığmaktadırlar. Su parasına yüzde 45 ve diğer beledi hizmetlere de astronomik zam yaparak açıklarını kapatmaya çalışıyorlar. Bankalara ödenen ve ödenecek olan 10 milyonlarca TL’lik faiz de Mağusa halkının vergilerinden ödenecektir. Halbuki bu borçlanmaların sorumlusu Mağusa halkı değil kendileridir” denildi.
Gazimağusa Belediyesi CTP’li Meclis Üyeleri, İsmail Arter'i şeffaf, hesap verir, tasarruflu ve Mağusa halkının ihtiyaçlarına cevap verecek bir yönetim tarzına dönmeye davet etti. 
 

Son Güncelleme: 22.08.2019 14:14
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiCtpMeclis üyeleriİSMAİL ARTER
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