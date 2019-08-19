banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96271
ALTIN
269.354
DOLAR
5.5931
STERLİN
6.7750
EURO
6.2106
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
banner306

Gazimağusa Belediyesi’nde uyarı grevi

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, örgütlü olduğu Gazimağusa Belediyesi’nde 08.00-10.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

Gazimağusa Belediyesi’nde uyarı grevi

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, örgütlü olduğu Gazimağusa Belediyesi’nde 08.00-10.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
Gazimağusa Belediyesi’nde uyarı grevi

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, örgütlü olduğu Gazimağusa Belediyesi’nde 08.00-10.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.
Grev yerinde TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, uyarı grevini¸ çalışanların ek mesailerinin ödenmemesi, belediyede hiyerarşik yapının bozuk olması ve 3 aydır maaşların ve sosyal hakların geç ödenmesi nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.
Karagil, işverenin kendine buyruk istihdamlara devam ettiğini, Gazimağusa Belediyesi’nin mali yapısının bozuk olduğunu, sendika olarak “tedbir alın” uyarısında bulunmalarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını savundu.
Halil Karagil, Mağusa Türk Genel İş Sendikası olarak belediyenin mali yapısının bozuk olması nedeniyle 2019 yılı toplu iş sözleşmesinde çalışanların sosyal haklarından fedakarlık yapacaklarına dair yazılı bildirimde bulunmalarına rağmen bu yazıya cevap alamadıklarını, 8 ay geçmesine rağmen 2019 yılı toplu iş sözleşmesinin imzalanmadığını söyledi.
Hiyerarşik yapının “olmazsa olmazları” olduğunu vurgulayan Karagil, hiyerarşik yapının bozulmasının Belediye Başkanı’ndan kaynaklandığını savunarak, disiplin suçlarının işleme konulmadığını söyledi.
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, 20-25 gün önce ek mesailer, maaşların geç ödenmesi ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili yazılı görüş bildirerek görüşme talep etmelerine rağmen bunun gerçekleşmediğini ifade etti.
Belediye Meclisinin de asli görevini yapmadığını iddia eden Karagil, Belediye Meclisi’nin belediyenin kötü yönetimine karşı yetkilerini kullanarak sorunlara çözüm getirebileceğini söyledi.

banner317
“BELEDİYE KÖTÜ YÖNETİLİYOR… ÇÖP TOPLAYAMAYACAK HALE GELDİ”
Gazimağusa Belediyesi’nin kötü yönetildiğini iddia eden Karagil,  “Talebimiz net; hem Belediye Meclisi, hem İsmail Arter hem de Mağusa halkının bu belediyede neler olup bittiğini görmeleridir” dedi.
Karagil,  5 yıl önce belediyenin 11 çöp toplama aracı varken bugün bu sayının 3’e düştüğünü, belediyenin çöp toplayamayacak hale geldiğini belirtti.
Karagil, gerekli tedbirler alınmazsa, istihdamlar devam ederse, grevlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

    
 

Son Güncelleme: 19.08.2019 13:14
Anahtar Kelimeler:
Mağusa Türk Genel İş SendikasıGazimağusa Belediyesinde Grev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!
Zaroğlu'ndan sansür açıklaması...
Zaroğlu'ndan sansür açıklaması...
“Nitelikli, ulaşılabilir, eşit ve ücretsiz bir sağlık hizmeti”
“Nitelikli, ulaşılabilir, eşit ve ücretsiz bir sağlık hizmeti”
Özgürgün’le ilgili meclis komitesinde başkan Öztürk
Özgürgün’le ilgili meclis komitesinde başkan Öztürk
Yarın sağanak yağmur bekleniyor
Yarın sağanak yağmur bekleniyor
Lefkoşa'da kavga...
Lefkoşa'da kavga...
Gürdağ 'dan KKTC için büyük adım
Gürdağ 'dan KKTC için büyük adım
CITY MALL AVM tavla turnuvasına ev sahipliği yaptı
CITY MALL AVM tavla turnuvasına ev sahipliği yaptı
Toplumlararası Çocuk Korosu başvuru kabul ediyor
Toplumlararası Çocuk Korosu başvuru kabul ediyor
Gazimağusa Belediyesi'nde grev...
Gazimağusa Belediyesi'nde grev...

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim