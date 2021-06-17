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Gazimağusa Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 yıllarını kapsayan Toplu iş Sözleşmesi bugün Belediyede düzenlenen törenle imzalandı.

17 Haziran 2021 Perşembe 13:58
Gazimağusa Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Toplu İş Sözleşmesi’ne Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen imza koyarken, yönetim kurulu üyeleri de törende hazır bulundu. Yeni imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre aile yardımı, 1 Mayıs, sağlık, evlenme ve doğum yardımları gibi yan haklara artış yapıldı.

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasının gündemlerinde olduğunu, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin tüm kurum, kuruluş ve devleti hem sağlık hem ekonomik açıdan etkilendiğini, Mart 2020’den itibaren hem artan hem çeşitlenen görevleri Belediye olarak layıkıyla yaptıklarını söyleyerek, bu nedenle tüm çalışanlara ve sendika yönetimine teşekkür etti.

Başkan İsmail Arter, her türlü sıkıntıya rağmen çalışanın alın terinin karşılığını alması gerektiğini ifade ederek, işverenler ile sendikalar arasında zaman zaman sürtüşmeler yaşandığını duyduklarını, Belediyede de gergin zamanların olduğunu ancak çalışanın emeğinin ve alın terinin karşılığının verilmesi gerektiğini yeniden kaydetti. 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi’nde hakların geliştirildiğini ve bazı artışlar yapıldığını ifade eden Başkan Arter, ‘alın terinin karşılığı olması gerekir’ düşüncesiyle bunu tartıştırmadığını, Sendikanın da aşırı talebi olmadığı için teşekkür etti. Başkan Arter, “Sendika ve çalışanlarımız memnun, biz de memnun bir şekilde bu imzayı bugün koyuyoruz.” diyerek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen ise, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda çalışanların haklarını daha iyi bir noktaya taşıyan bir Toplu İş Sözleşmesi’ni hayata geçirdikleri için memnun olduklarını, çalışanlardan yana tavır koyarak kendilerine destek olan Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Belediyesinde Toplu Iş Sözleşmesi
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