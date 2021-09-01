Gazimağusa Belediyesi’nde süresiz grev başlıyor

Ergün YAHAT

Mağusa Genel iş Sendikasının maaş ve özlük hakları konusunda belediye başkanı İsmail Artere 1 Eylüle kadar vermiş olduğu sürenin dolmasının ardından iyileştirme konusunda adım atılmamasının ardından sendika süresiz grev kararı aldı.

Yapılan açıklama aşağıda;

Değerli arkadaşlar merhaba. Mağusa Genel İş Sendikası belediyeden maaş ve özlük haklarını alamadıkları için süresiz greve gidiyor yarın sabah itibariyle sendika başkanı sayın Doğan Özüşen beni arayıp Mağusa sivil toplum örgütlerinden destek istedi.

Mağusa'nın hak ettiği belediye hizmetlerine kavuşabilmesi için birlikte hareket edilmesini istiyorlar. Bu destek basın açıklaması yoluyla ve yarın grev yerine gidip destek verilerek de yapılabilir. Belediye emekçilerine destek verip kentimize sahip çıkalım.