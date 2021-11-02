Gazimağusa belediyesinde durdurmalar başladı

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİNDE DURDURMALAR BAŞLADI

Ergün YAHAT

Gazimağusa belediyesi'nde aylar önceleri yapılan fazla istihdamlar dolayısı ile maaşları ödemede sıkıntılı durumlara düşen ve sürekli borçlanan belediye bütçesi sürdürülebilir duruma gelmey ince Başkan İsmail Arter geçici istihdam edilen yüzlerce kişiyi durdurma kararı aldı.İşten durdurulan 23 kişilik liste bugün çalışan geçicilere ulaştırılırken bunların aralarında yıllarca çalışan geçicilerde bulunması dikkat çekti. Alparslan Ulak isimli vatandaş tam 17 yıldır geçici çalışanlarından idi oda bugün durdurulanlar arasında listede yerini alırken yarın listelere çok sayıda çalışanın ekleneceği öğrenildi .