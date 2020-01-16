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Gazimağusa Belediyesi zabıtaları görev başında

Gazimağusa Belediyesine bağlı trafik zabıta ekipleri bu haftadan itibaren görev yapmaya başlıyor.

Gazimağusa Belediyesi zabıtaları görev başında

Gazimağusa Belediyesine bağlı trafik zabıta ekipleri bu haftadan itibaren görev yapmaya başlıyor.

16 Ocak 2020 Perşembe 13:06
Gazimağusa Belediyesi zabıtaları görev başında

Gazimağusa Belediyesi’nin zabıta ekipleri kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştırmıştı. Gazimağusa Belediyesine bağlı trafik zabıta ekipleri de Gazimağusa sokaklarının güvenliği ve trafiğini sağlamak için bu haftadan itibaren görev yapmaya başlıyor.

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Gazimağusa Belediyesi’nin 2020 yılı itibarı ile Gazimağusa sokaklarında trafik düzenini sağlamak amacı ile kurulan Gazimağusa Belediyesi trafik birimi göreve bu hafta itibarı ile başlıyor.

Gazimağusa halkının trafikte artık araç park yerlerini kullanması gerekecek. Ana yollara gelişigüzel park etmenin artık son bulacağı belirtilirken,sürücülerin de kurallara uymaları istendi.

Salamis caddesi üzerindeki trafik kaosu da trafik zabıtalarının devreye girmesi ile son bulacağı vatandaşların da trafik kurallarına uymaları gerektiğini araçlarını gelişi güzel park etmemeleri istendi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiZABITA
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