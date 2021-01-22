Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de kriz büyüyor!
UBP’de kriz büyüyor!
Yerli üretime sahip çık!
Yerli üretime sahip çık!
Bir deve hikayesi
Bir deve hikayesi
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden 2021’in gerçeklerine
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden...
banner376

Gazimağusa Belediyesi Tuzla’da asfaltlama çalışmalarına başladı

Gazimağusa Belediyesi geçtiğimiz günlerde sözleşmesini imzaladığı asfalt işleri ihalesi kapsamında Tuzla’daki sokaklarda asfalt dökümüne başladı.

22 Ocak 2021 Cuma 14:38
Gazimağusa Belediyesi Tuzla’da asfaltlama çalışmalarına başladı
banner337
banner351

banner341
Elektrik, telefon ve su altyapısı tamamlanmış olan Tuzla’daki Güller Sokak ve Osman Gökçe Sokak’ta kötü durumdaki eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt döküm işlemi yapılırken, kötü durumdaki diğer sokaklarda da asfaltlama yapılacak. Tuzla’daki çalışmaların ardından belirlenen program çerçevesinde asfaltlama gereken yolların dökümüne diğer bölgelerde de devam edilecek. 7 km’lik yola tekabül eden 9 bin tonluk asfaltın döküleceği çalışmalar Salih Köroğlu Construction Ltd tarafından yürütülüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, uzun süredir üzerinde çalıştıkları asfaltlama çalışmalarının su, elektrik ve telefon altyapılarının tamamlanmış olan sokaklarda başladığını ifade ederek, altyapısı tamamlanmış anayollar öncelikli olacak şekilde yapılacak çalışmalarda diğer tali yollarda da asfaltlama işlemi yapılacağını söyledi. Başkan Arter, Gazimağusa Belediyesinin öz kaynaklarından karşılanacak 9 bin tonluk asfalt ihalesinin toplam maliyetinin 3 milyon 342 bin TL olacağını ve 6 aylık sürede tamamlanacağını da söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiTuzlada Asfaltlama çalışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne yasta!
Girne yasta!
Polis Basın Subaylığı: “Nakil cezalandırma değil”
Polis Basın Subaylığı: “Nakil cezalandırma değil”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda devir teslim yapıldı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda devir teslim yapıldı
Tatar: “Devlet halka en iyi şekilde hizmet veriyor, pandemi süreci iyi yönetiliyor”
Tatar: “Devlet halka en iyi şekilde hizmet veriyor, pandemi süreci iyi yönetiliyor”
Çakmak’ın ölüm sebebi tespit edildi
Çakmak’ın ölüm sebebi tespit edildi
GAÜ denizcilik öğrencileri, sektör paydaşlarıyla buluştu
GAÜ denizcilik öğrencileri, sektör paydaşlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve Kıbrıs politikası tartışılıyor
Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve Kıbrıs politikası tartışılıyor
Polis haberleri
Polis haberleri
Tarım Bakanlığı’ndan açıklama
Tarım Bakanlığı’ndan açıklama
Haftasonu don olayı bekleniyor
Haftasonu don olayı bekleniyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim