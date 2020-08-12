banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
453.742
DOLAR
7.2985
STERLİN
9.5387
EURO
8.5876
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Ah şu gazeteciler...
Ah şu gazeteciler...
Sabrımızı zorluyorlar...
Sabrımızı zorluyorlar...
banner355

Gazimağusa Belediyesi Tuzla'da drenaj çalışması yapıyor

12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:32
Gazimağusa Belediyesi Tuzla'da drenaj çalışması yapıyor
banner337
banner351

Gazimağusa Belediyesi; Tuzla, Gossipler'de "Yağmur Suyu Drenaj Projesi" kapsamında "yağmur suyu drenaj hattı çalışması" gerçekleştiriyor.

Yağmur sularının birikerek sorun yarattığı yerlerden biri olan Tuzla, Gossipler'de; mühendisler, teknik ve uzman ekiplerin çalışmalarıyla drenaj yapılıyor.

Drenaj çalışmaları yapılırken incelemelerde bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa'ya bağlı Gossipler'in 1998 yılından itibaren yapılaşan bir bölge olduğunu; o dönemin koşullarında yağmur suyu drenajının yanlış bir şekilde kaldırımların altından geçirildiğini, o zamanki küçük fidanların büyük ağaçlara dönüştüğünü ve tüm bunların olumsuz etkisiyle o zaman yapılmış olan yağmur suyu drenaj hattının günümüzde işlevini yitirdirdiğini kaydetti.

banner341

Arter, aşırı yağışların sıkıntı yarattığı eğimli noktaları tespit ederek hazırladıkları plana göre çalışmalara devam ettiklerini ve çalışmalar sonunda drenaj altyapısını tamamlayacaklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden beri, Gossipler'de her yağmurda yaşanan sorunlardan bölge halkının büyük rahatsızlık duyduğunu dile getiren Arter, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu durumdan bölge halkı da rahatsız biz de rahatsızız. Drenaj hatlarının planlı bir şekilde yapılması için uzun süre çalıştık. Bu problemi çözmek amacıyla arkadaşlarımız, ekiplerimiz bugün buradadır. Burada yapılacak olan eğimler de hesaplanarak yağmur sularının biriktiği bölgeden yeni borular döşenerek yağmur suyunun birikmeden bölgedeki dereye verilmesi ve oradan da denize ulaştırılması sağlanacaktır. Gördüğünüz gibi ekiplerimiz, mühendis kontrolünde burada çalışıyorlar. Eğim konusu önemli olduğu için bu kadar dikkatli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada biriken yağmur sularının logarlardan buradaki ana boruya, buradan da dereye ulaştırılması sağlanacaktır. Bu çalışmamızda 500 metrelik bir hattın borular döşenecek. 10 gün içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bu çalışmadan sonra Gossipler Bölgesinde her yağmurda suların birikerek evlere girmesi problemi de ortadan kalkacak. Bu çalışmanın başarıyla tamamlanması için akadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor biz de devamlı kontrol ediyoruz. Bu bölge, Mağusa'nın en güzide yerlerinden biri. Bu projeyi yapmamız gerekliydi. Şunu da ilave etmek isterim: Şehrimizin kanalizasyon atık su sistemine bağlı olan kısmı, %50 civarındadır. Bu bölge de kanalizasyon sistemine bağlı değil. Bundan sonraki çalışmalarımız da bu bölge ve diğer tüm bölgelerin atık su kanalizasyon sistemine bağlanması ve atık suyun bertaraf edilmesinin sağlanması yönündedir."

Gossipler bölgesinin jeolojik açıdan taban suyu yüksek bir bölge olduğunu, emici kuyu sisteminin burada çalışmasının beklenemeyeceğini belirten Arter, hem yağmur suyu birikmesinin hem taban suyu yüksekliğinin hem kanalizasyon emici kuyu sisteminin büyük birer problem olduğunu dile getirdi ve yağmur suyu drenajını yaptıktan sonraki çalışmalarının kanalizasyon sistemiyle ilgili olacağını belirtti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık sektörüne donanımlı mezunlar yetiştiriyoruz
Sağlık sektörüne donanımlı mezunlar yetiştiriyoruz
Başbakan Tatar Ada-sen Merkez Binasının Açılışını Yaptı
Başbakan Tatar Ada-sen Merkez Binasının Açılışını Yaptı
Ktös Özgürlük İlkokulu’nda Başlatılan Soruşturma Dosyasıyla Açıklama Yaptı
Ktös Özgürlük İlkokulu’nda Başlatılan Soruşturma Dosyasıyla Açıklama Yaptı
Hava durumu..
Hava durumu..
Gazimağusa’da ani ölüm
Gazimağusa’da ani ölüm
Sucuoğlu, Ticaret Odası Yetkililerini Kabul Etti
Sucuoğlu, Ticaret Odası Yetkililerini Kabul Etti
Brucella zararları ödeniyor
Brucella zararları ödeniyor
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
7 bin 666 üreticiye yaklaşık 24 milyon TL ödendi
7 bin 666 üreticiye yaklaşık 24 milyon TL ödendi
Ltb Başkanı Mehmet Harmancı Arasta Esnafı İle Görüştü
Ltb Başkanı Mehmet Harmancı Arasta Esnafı İle Görüştü

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim