Gazimağusa Belediyesi Tuzla'da drenaj çalışması yapıyor

Gazimağusa Belediyesi; Tuzla, Gossipler'de "Yağmur Suyu Drenaj Projesi" kapsamında "yağmur suyu drenaj hattı çalışması" gerçekleştiriyor.

Yağmur sularının birikerek sorun yarattığı yerlerden biri olan Tuzla, Gossipler'de; mühendisler, teknik ve uzman ekiplerin çalışmalarıyla drenaj yapılıyor.

Drenaj çalışmaları yapılırken incelemelerde bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa'ya bağlı Gossipler'in 1998 yılından itibaren yapılaşan bir bölge olduğunu; o dönemin koşullarında yağmur suyu drenajının yanlış bir şekilde kaldırımların altından geçirildiğini, o zamanki küçük fidanların büyük ağaçlara dönüştüğünü ve tüm bunların olumsuz etkisiyle o zaman yapılmış olan yağmur suyu drenaj hattının günümüzde işlevini yitirdirdiğini kaydetti.

Arter, aşırı yağışların sıkıntı yarattığı eğimli noktaları tespit ederek hazırladıkları plana göre çalışmalara devam ettiklerini ve çalışmalar sonunda drenaj altyapısını tamamlayacaklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden beri, Gossipler'de her yağmurda yaşanan sorunlardan bölge halkının büyük rahatsızlık duyduğunu dile getiren Arter, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu durumdan bölge halkı da rahatsız biz de rahatsızız. Drenaj hatlarının planlı bir şekilde yapılması için uzun süre çalıştık. Bu problemi çözmek amacıyla arkadaşlarımız, ekiplerimiz bugün buradadır. Burada yapılacak olan eğimler de hesaplanarak yağmur sularının biriktiği bölgeden yeni borular döşenerek yağmur suyunun birikmeden bölgedeki dereye verilmesi ve oradan da denize ulaştırılması sağlanacaktır. Gördüğünüz gibi ekiplerimiz, mühendis kontrolünde burada çalışıyorlar. Eğim konusu önemli olduğu için bu kadar dikkatli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada biriken yağmur sularının logarlardan buradaki ana boruya, buradan da dereye ulaştırılması sağlanacaktır. Bu çalışmamızda 500 metrelik bir hattın borular döşenecek. 10 gün içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bu çalışmadan sonra Gossipler Bölgesinde her yağmurda suların birikerek evlere girmesi problemi de ortadan kalkacak. Bu çalışmanın başarıyla tamamlanması için akadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor biz de devamlı kontrol ediyoruz. Bu bölge, Mağusa'nın en güzide yerlerinden biri. Bu projeyi yapmamız gerekliydi. Şunu da ilave etmek isterim: Şehrimizin kanalizasyon atık su sistemine bağlı olan kısmı, %50 civarındadır. Bu bölge de kanalizasyon sistemine bağlı değil. Bundan sonraki çalışmalarımız da bu bölge ve diğer tüm bölgelerin atık su kanalizasyon sistemine bağlanması ve atık suyun bertaraf edilmesinin sağlanması yönündedir."

Gossipler bölgesinin jeolojik açıdan taban suyu yüksek bir bölge olduğunu, emici kuyu sisteminin burada çalışmasının beklenemeyeceğini belirten Arter, hem yağmur suyu birikmesinin hem taban suyu yüksekliğinin hem kanalizasyon emici kuyu sisteminin büyük birer problem olduğunu dile getirdi ve yağmur suyu drenajını yaptıktan sonraki çalışmalarının kanalizasyon sistemiyle ilgili olacağını belirtti.