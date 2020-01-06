Gazimağusa Belediyesi trafik komisyonu toplantı yaptı

Gazimağusa Belediyesi Trafik Komisyonu bugün bir toplantı yaparak kentte yapılacak çalışmaları görüştü. Başkan İsmail Arter’in başkanlığında toplanan komisyon kentteki yollarla ilgili yapılacak çalışmalar ve bakanlığın başlattığı toplu taşımacılık projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’da yapılması gereken çalışmaları ve bakanlığın başlattığı toplu taşımacılık projesini konuşmak için toplandıklarını ifade ederek, hem komisyonu bilgilendireceğini hem de genişletilmiş komisyonda farklı kesimlerden görüşler alarak uygulamada yapılabilecekleri öncelikleri de dikkate alarak yapacaklarını söyledi. Halkın trafik ve özellikle yolların tamiratıyla ilgili sosyal medyada sıkıntılarını dile getirdiğini, toplumun bu açıdan çok sancılı olduğunu, trafik kazalarında gencecik insanların kaybedildiğinin ifade eden Başkan İsmail Arter, çok süratli bir şekilde yapılması gerekenlerin yapılması gerektiğini, sadece söylemlerle toplantılarla bu işlerin düzelmeyeceğini söyledi. Belediyenin en büyük paydaşının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve ona bağlı Karayolları Dairesi olduğunu, toplu taşımacılık projesiyle ilgili ilerleme sağlanması için çalışacaklarını da ifade etti.

Başkan Arter, kentin yarısına yakınında yapılan kanalizasyon projesindeki arızalardan dolayı tamiratların yapılmasının gündemde olduğunu belirterek, “hayal ettiğimiz şehir içi yollarının dökülmesi kanalizasyon altyapı tamiratından sonra olacağı için şu anda yapabildiğimiz sadece ufak tefek tamiratlardır.” dedi. İsmet İnönü Bulvarı’nın trafiğin yoğun olduğu bir cadde olduğunu, o bölgede belediyeye ait parselleri park yeri olarak düzenlerken, özel mülk olan yerleri de inşaat yapılana kadar park alanı olarak düzenleme çalışması yapacaklarını, özellikle üniversitenin açık olduğu aylarda park yerlerinin yeterli olmadığını, hem polis müdürlüğü hem de üniversite ile olan görüşmelerinde yolların nasıl ring şeklinde düzenlenebileceğini de konuştuklarını söyledi. (MHA)