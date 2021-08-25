Gazimağusa Belediyesi Palmiye böceğine karşı ilaçlamalara başladı

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde hurma ve palmiye ağaçları için ciddi tehdit oluşturan palmiye böceğiyle mücadele amacıyla 23 Ağustos’ta başlayan ilaçlamanın, 8 Eylül’e kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, ilaçlamanın sağlığa etkilerinden dolayı 15 Ekim’e kadar hurma meyvelerinin toplanmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Hurma ağaçlarının kırımızı palmiye böceğinden korunması için etkin bir yöntem olan tüplü ilaçlama yönteminin, ağaç gövdesine açılan deliğe tüple ilaç enjekte edilerek, yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin, ilaçlama yapacakları ağaçları tekrardan delmemek için hurma ağaçlarına yerleştirdikleri tüplerle düzenli ilaçlama yapabileceği kaydedildi.



Açıklamada, zararlı böcekleri larva aşmasında yok eden bir etkiye sahip ilaçlama sonucunda kent genelinde hurma ağaçlarının koruma altına alınmış olacağı ifade edildi.