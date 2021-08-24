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Gazimağusa Belediyesi, okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor

Gazimağusa Belediyesi, kent genelindeki tüm okulları kapsayan genel temizlik, sağlık ve budama çalışması yapıyor. 

24 Ağustos 2021 Salı 14:45
Gazimağusa Belediyesi, okullarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor

Tüm okullarda genel temizlik çalışmasıyla birlikte ilaçlama ve dezenfekte, ağaç budama işleri yapılarak, öğrencilerin 2021-2022 öğretim yılına temiz ve güvenli ortamda başlamaları hedefleniyor.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Temizlik Şubesi’nin 2 haftadır yürüttüğü çalışmalarda okullarda ot temizliği yapılırken, öğrenciler için sakınca yaratacak olası durumlara fırsat vermemek adına okullar baştan sona kontrol ediliyor.  Park ve Bahçeler Şubesi’nin budama çalışmaları devam ederken, yaz tatili boyunca hijyenik koşullar açısından ortaya çıkan aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için Sağlık Şubesi’nin bugünden itibaren yapacağı ilaçlama çalışmasıyla haşereye ve zararlılara karşı önlem alınacak. 

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, okulları yeni eğitim dönemine hazır hale getirmek için çalışma yaptıklarını, eğitim kurumlarının bakım ve idamesi için görev bilinciyle hareket ettiklerini, belediyenin eğitim kurumlarına katkısının yeni öğretim yılında da devam edeceğini söyledi. 
Okulların hem altyapı hem de diğer ihtiyaçlarının karşılanması için belediyenin görev bilinciyle hareket ettiğini belirten Arter, özellikle son 1.5 yılda içinde bulunduğumuz pandemi koşullarından dolayı hijyen ve dezenfekte çalışmalarının süreklilik arz etmesi gerektiğini, bundan dolayı çalışmaların devamının geleceğini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 24.08.2021 14:48
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