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Gazimağusa Belediyesi'nden duyuru

Gazimağusa Belediyesi, Taşınmaz Mal Vergisi’ne ilişkin 2019 yılı ikinci taksitin son ödeme tarihinin 30 Eylül olduğunu duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi'nden duyuru

Gazimağusa Belediyesi, Taşınmaz Mal Vergisi’ne ilişkin 2019 yılı ikinci taksitin son ödeme tarihinin 30 Eylül olduğunu duyurdu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:43
Gazimağusa Belediyesi'nden duyuru

Gazimağusa Belediyesi, Taşınmaz Mal Vergisi’ne ilişkin 2019 yılı ikinci taksitin son ödeme tarihinin 30 Eylül olduğunu duyurdu.

Gazimağusa belediye sınırlarında faaliyet gösteren serbest meslek sahipleri, şirket ve ortaklıklar ile bunların şubelerinin 2019 yılı meslek vergilerinin son ödeme tarihinin ise 31 Ekim olduğu bildirildi.

Gazimağusa Belediyesi Mali İşler Şubesi’nden verilen bilgiye göre, ilk taksiti Nisan ayı sonuna kadar ödenmiş olması gereken taşınmaz mal vergisinin, ikinci taksitinin de, herhangi bir gecikme zammına maruz kalmaması için, zamanında ödenmesi gerekiyor.

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Bu yıl emlak faturalarının abonelere posta yoluyla gönderilmediği için yükümlülerin Gazimağusa Belediyesi’ne başvurarak veya bankalar aracılığıyla emlak vergisi tutarlarını öğrenebileceği ve ödeme yapabileceği kaydedildi.

Bu arada Gazimağusa Belediyesi 51/95 sayılı Belediyeler Yasası gereğince Gazimağusa Belediye sınırlarında faaliyet gösteren serbest meslek sahipleri, şirket ve ortaklıklar ile bunların şubelerinin 2019 yılı meslek vergilerinin tarhiyatını yaparak listeleri askıya aldığını da açıkladı.

Meslek vergilerine itiraz süresinin 20 gün olduğu belirtilen açıklamada, Meslek Vergilerinin en son ödeme tarihinin ise 31 Ekim 2019 olduğu, bu tarihten sonra yapılacak ödemelere gecikme zammı uygulanacağını bildirdi.

Askıya alınan listelere itiraz etmek isteyen mükelleflerin yasa gereği, 20 gün içerisinde dilekçeyle Gazimağusa Belediyesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Son Güncelleme: 02.09.2019 16:37
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiGazimağusa Belediyesi Taşınmaz Mal Vergisi
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