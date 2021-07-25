Gazimağusa Belediyesi mahkemelik

Ergūn Yahat

Gazimağusa Belediyesi'nde yıllarca hizmet veren ve yaklaşık bir yıldır emekli olan 9 personel emekli ikramiyelerini alamadıkları için belediyeyi dava ettiler.

Emekli çalışanlar bu bize verilen vefa borcu belediye başkanı ile defalarca randevu istedik sonuç alamadık en sonunda bu yola başvurmak zorunda kaldık adalete güveniyoruz deyip dertlerine hükümet yetkililerin çare bulmasını istediler.

Tek taraflı haber yapmamak için görüşlerini almak istediğimiz belediye başkanının gün boyu telefonları kapalı çıkardı.

1.Kemal Çiftçioğlu

2. Hayriye Vatan

3. Tahir Meda

4. Ercan Harutoğlu

5. Pertev Tamcoşar

6. Çetin Özdesoy

7. Olgay Mındık

8. Kemal Yurtseven

9. Mehmet Deveci