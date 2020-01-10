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Gazimağusa Belediyesi işyerlerinde hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı

Gazimağusa Belediyesi sağlık ve zabıta ekipleri kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Gazimağusa Belediyesi işyerlerinde hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı

Gazimağusa Belediyesi sağlık ve zabıta ekipleri kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

10 Ocak 2020 Cuma 17:44
Gazimağusa Belediyesi işyerlerinde hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı

Denetimler kapsamında bir işyerinin çalıştırma izni, çalışanların sağlık karneleri olmadığı ve gerekli hijyen koşullarına sahip olmadığı için mühürlendi. Satışa sunulan ürünlerin hijyen olup olmadığı, son kullanım tarihleri, işyeri çalıştırma izinleri ve çalışanların sağlık karnelerinin kontrolünü yapan ekipler, özellikle gıda üretimi yapan işyerlerinin genel hijyen koşullarına uyması konusunda hassasiyet gösteriyor. Ayrıca marketlerdeki ürünlerin son kullanım tarihleri de kontrol ediliyor.

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi sınırlarında düzenli denetim yaptıklarını, gıda üretimi ve satışının yapıldığı yerlerin tüketici haklarını bilerek hareket etmesi gerektiğini, hijyen başta olmak üzere herşeyin insan sağlığına uygun olması gerektiğini kaydetti.

“Gıda üretimi yapan işyerlerinde genel hijyen koşullarına uyulması konusunda hassasiyet gösteriyoruz” diyen Belediye Başkanı İsmail Arter, gıda üretimi yapan işyerlerinin denetlendiğini bilmesinin önemli olduğunu, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. (MHA)

Son Güncelleme: 10.01.2020 18:45
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Belediyesi
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