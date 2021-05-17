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Gazimağusa Belediyesi işyerlerinde denetimlerde bulundu

Gazimağusa Belediyesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince kent genelinde faaliyette bulunan tüm işyerlerinin Covid-19 kurallarına uyup uymamalarına ilişkin denetimlerine devam etti.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:00
Gazimağusa Belediyesi işyerlerinde denetimlerde bulundu
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Gazimağusa Belediyesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince kent genelinde faaliyette bulunan tüm işyerlerinin Covid-19 kurallarına uyup uymamalarına ilişkin denetimlerine devam etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi zabıta ekipleri, polis ve Temel Sağlık Dairesi, son günlerde yaptığı denetimlerde, bazı işletmelerin çalışma saatlerine uymadığını tespit etti. Söz konusu işletmelere asgari ücretin 8 katı tutarında para cezası yazılırken, faaliyetleri de 1 hafta süreyle durduruldu. 
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda yapılan değişiklikle, belediyeler tarafından işyerlerine asgari ücretin 8 katı tutarında para cezası ve 1 hafta süreyle kapatma cezası verilebiliyor. Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara uyulması konusunda Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Temel Sağlık Dairesi ve belediyenin oluşturduğu ekipler, halkın yoğun olarak bulunduğu işyerleri başta olmak üzere tüm işyerlerinde maske, hijyen ve mesafe kurallarını da denetleyerek, bu kuralların ihlali durumunda brüt asgari ücretin 10’da 1’i tutarında para cezası uyguluyor.

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ARTER: “KURALLARA UYULMALI”
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, özelde Gazimağusa genelde ise ülkenin bu zor günlerden çıkabilmesi için Covid-19’la mücadeleyle iş yaşamının faaliyetlerinin aynı anda olması gerektiğini belirterek, kurallara uyulmasına azami dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. 
Ceza yazma taraftarı olmadıklarını ancak zaman zaman ceza uygulamak zorunda kaldıklarını ifade eden Arter, maske, mesafe ve hijyen kuralarına dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle işletmelerin kapanma saatine uymasının işletmecilerin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. 
Arter, 7 günde 1 PCR testi yapma zorunluluğu olan işyerlerinin bu kurala uymaması halinde asgari ücretin 2 katı tutarında para cezası uygulanabileceğine de dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 17.05.2021 16:44
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