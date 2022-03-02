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Gazimağusa Belediyesi göletler ve sazlıklarda sirvisinekle mücadele başlattı

Gazimağusa Belediyesi, kent genelinde sivrisinekle mücadele kapsamında göletler ve sazlık alanları çevreyle uyumlu biyolojik larvasit kullanarak ilaçlamaya başladı. 

02 Mart 2022 Çarşamba 11:30
Gazimağusa Belediyesi göletler ve sazlıklarda sirvisinekle mücadele başlattı

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Şubesi ekiplerinin sivrisinekle mücadelede göletlerin ilaçlanması için çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 

Uzman ekiplerin kontrolünde sineklerin üremesi için uygun zemin oluşturan su birikintilerinden larva örnekleri alınarak, biyolojik yaşama herhangi olumsuz etkisi olmayan ilaçlar kullanılarak larvalar ilaçlanıyor.  

Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleriyle uzman biyologların birlikte yürüttüğü çalışmalarda, Atık Su Arıtma Tesisi, Çanakkale Göleti çevresi, Gülseren Göleti ve sazlık alanlara öncelik veriliyor. Larvasit ilaçlamanın yanında ev içi jel ilaçlaması ve rogar ilaçlamasıyla da haşereye karşı genel mücadele de sürdürülüyor. 

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Sineklerin üremesi için uygun zemin oluşturan su birikintilerinde sivrisinek larvalarını kaynağından yok etmeyi hedefleyen çalışmalara ek olarak, daha önce göletlere bırakılan larva yiyen balıkların da mücadelede son derece etkili olacağı belirtildi. 

ARTER: “HEM ÇEVREYE UYUMLU HEM ETKİLİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, özellikle göletler ve sazlık alanlarda larva tespitiyle ilgili saha çalışması yapılarak, larvalarla mücadelede etkili sonuçlar almayı amaçladıklarını kaydetti. 

Uzman ekiplerin katılımıyla yapılan çalışmalarda ilaçlamaların sadece larvaları hedef aldığını belirten Başkanı İsmail Arter, sıkıntısız bir yaz geçirmek için çalıştıklarını, doğal yaşam için tehdit oluşturmayan ve çevreyle uyumlu biyolojik ilaçlarla göletlerin her noktasının ilaçlandığını kaydetti

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Son Güncelleme: 02.03.2022 12:28
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