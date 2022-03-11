Gazimağusa Belediyesi ekipleri birçok su saatinde su hırsızlığı yapıldığını tespit etti

Açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nin kayıp ve kaçak su kullanımının önüne geçmek için denetimlere ve çalışmalara devam edeceği kaydedildi.
11 Mart 2022 Cuma 14:45
Son Güncelleme: 11.03.2022 15:04
Gazimağusa Belediyesi, Belediye Su İşleri Şubesi ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü rutin denetimlerinde birçok su saatinde su hırsızlığı yapıldığının tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nin kayıp ve kaçak su kullanımının önüne geçmek için denetimlere ve çalışmalara devam edeceği kaydedildi.