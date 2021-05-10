Gazimağusa Belediyesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki asfalt dökümünü tamamladı

Hasan Bilgen Sokak’ta 305 metre, Naim Tayyar Sokak’ta 100 metre, Ahmet İbrahim Sokak’ta 215 metre, Barış Sokak’ta ise 350 metrelik asfalt dükümü yapıldı. Sokaklarda önce kemirme işlemiyle eski asfalt kaldırılırken, drenaj ve kanalizasyon rögarlarının yükseltildiği altyapı çalışması da yapıldı. Hasan Bilgen Sokak’ta ayrıca yol genişletilirken, stabilize dolgu çalışması ve ardından plentmix serim işi yapıldı. Dumlupınar’da toplamda 1100 tonluk asfalt döküldü.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, altyapısı tamamlanmış anayollar öncelikli olacak şekilde yapılan asfaltlama çalışmalarının tali yolları da kapsadığını ifade ederek, önce Tuzla’da 7 sokağın, ardından Eşref Bitlis Caddesi ve Şht. İbrahim Hasan Caddesi’nin asfaltlandığını, belirlenen programa göre Karakol, Dumlupınar ve Sakarya Bölgelerinde asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Kötü durumda olan Barış Sokak, Şair Nedim Sokak, Hasan Bilgen Sokak, Ahmet İbrahim Sokak ve Kuğulu Sokak’ta asfaltlama çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Arter, elektrik, telefon ve su altyapısı tamamlanmış olan kötü durumdaki yollarda eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt döküm işlemi yapıldığını söyledi.