banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

Gazimağusa Belediyesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki asfalt dökümünü tamamladı

Gazimağusa Belediyesi, 9 bin tonluk asfalt işleri kapsamında Dumlupınar Mahallesi’nde kötü durumdaki sokaklarda yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:05
Gazimağusa Belediyesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki asfalt dökümünü tamamladı
banner337

banner341
Hasan Bilgen Sokak’ta 305 metre, Naim Tayyar Sokak’ta 100 metre, Ahmet İbrahim Sokak’ta 215 metre, Barış Sokak’ta ise 350 metrelik asfalt dükümü yapıldı. Sokaklarda önce kemirme işlemiyle eski asfalt kaldırılırken, drenaj ve kanalizasyon rögarlarının yükseltildiği altyapı çalışması da yapıldı. Hasan Bilgen Sokak’ta ayrıca yol genişletilirken, stabilize dolgu çalışması ve ardından plentmix serim işi yapıldı. Dumlupınar’da toplamda 1100 tonluk asfalt döküldü.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, altyapısı tamamlanmış anayollar öncelikli olacak şekilde yapılan asfaltlama çalışmalarının tali yolları da kapsadığını ifade ederek, önce Tuzla’da 7 sokağın, ardından Eşref Bitlis Caddesi ve Şht. İbrahim Hasan Caddesi’nin asfaltlandığını, belirlenen programa göre Karakol, Dumlupınar ve Sakarya Bölgelerinde asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Kötü durumda olan Barış Sokak, Şair Nedim Sokak, Hasan Bilgen Sokak, Ahmet İbrahim Sokak ve Kuğulu Sokak’ta asfaltlama çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Arter, elektrik, telefon ve su altyapısı tamamlanmış olan kötü durumdaki yollarda eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt döküm işlemi yapıldığını söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 10.05.2021 15:07
Anahtar Kelimeler:
Dumlupınar Mahallesindeki Asfalt Dökümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ 2020-2021 Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı için özel indirim fırsatı ile kayıtlar başladı
GAÜ 2020-2021 Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı için özel indirim fırsatı ile kayıtlar başladı
“Engelsiz Fidanlığı” fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi
“Engelsiz Fidanlığı” fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi
GAÜ Arizona Üniversitesi resmi açılış töreni, 11 Mayıs’ta gerçekleşiyor
GAÜ Arizona Üniversitesi resmi açılış töreni, 11 Mayıs’ta gerçekleşiyor
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Ali Nesim kabri başında anıldı
Ali Nesim kabri başında anıldı
‘700 Bin TL’ talihlisine teslim edildi
‘700 Bin TL’ talihlisine teslim edildi
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
BMBP, Guterres'ten Federal Kıbrıs için çabalarını sürdürmesini talep etti
BMBP, Guterres'ten Federal Kıbrıs için çabalarını sürdürmesini talep etti
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda araç yangını
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda araç yangını
"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisine TMT'den de eleştiri!
"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisine TMT'den de eleştiri!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim