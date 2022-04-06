Gazimağusa Belediyesi çalışanları yarın uyarı grevi yapacak

MAĞUSA TÜRKGENEL İŞ, MART MAAŞLARININ ÖDENMEMESİ VE 13 AYDIR ÖDENMEYEN EK MESAİLER GEREKÇESİYLE UYARI GREVİNE GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Mart maaşlarının ve 13 aylık ek mesailerin ödenmediği, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının düzenli yapılmadığı gerekçesiyle yarın uyarı grevine gidiyor.

Sendika Başkanı Doğan Özüşen yaptığı yazılı açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nde yarın 08.00-15.00 saatleri arasında uyarı grevinde olacaklarını duyurdu.

Özüşen, 13 aydır ek mesailerin ödenmediğini, personelin maaş geriliği olduğunu, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarıyla ilgili borçlar bulunduğu, kadrolu ve geçici personelin mart maaşlarının ödenmediği gerekçeleriyle greve gideceklerini bildirdi.