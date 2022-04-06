banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazimağusa Belediyesi çalışanları yarın uyarı grevi yapacak
KTSO: “Birçok işletme batacak”
Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru
Son Dakika
Her Eğitim Ataşesinin maaşı 4.800 Euro!
SON DAKİKA! Beklenen ödeme yapıldı
Son Dakika
banner405

Gazimağusa Belediyesi çalışanları yarın uyarı grevi yapacak

MAĞUSA TÜRKGENEL İŞ, MART MAAŞLARININ ÖDENMEMESİ VE 13 AYDIR ÖDENMEYEN EK MESAİLER GEREKÇESİYLE UYARI GREVİNE GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

06 Nisan 2022 Çarşamba 16:45
Gazimağusa Belediyesi çalışanları yarın uyarı grevi yapacak

MAĞUSA TÜRKGENEL İŞ, MART MAAŞLARININ ÖDENMEMESİ VE 13 AYDIR ÖDENMEYEN EK MESAİLER GEREKÇESİYLE UYARI GREVİNE GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

 Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Mart maaşlarının ve 13 aylık ek mesailerin ödenmediği, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının düzenli yapılmadığı gerekçesiyle yarın uyarı grevine gidiyor.

banner341
Sendika Başkanı Doğan Özüşen yaptığı yazılı açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nde yarın 08.00-15.00 saatleri arasında uyarı grevinde olacaklarını duyurdu.

Özüşen, 13 aydır ek mesailerin ödenmediğini, personelin maaş geriliği olduğunu, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarıyla ilgili borçlar bulunduğu, kadrolu ve geçici personelin mart maaşlarının ödenmediği gerekçeleriyle greve gideceklerini bildirdi.

banner360
Son Güncelleme: 06.04.2022 17:32
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Belediyesi çalışanları Yarın Uyarı Grevi Yapacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSO: “Birçok işletme batacak”
KTSO: “Birçok işletme batacak”
Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru
Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru
Her Eğitim Ataşesinin maaşı 4.800 Euro!
Her Eğitim Ataşesinin maaşı 4.800 Euro!
SON DAKİKA! Beklenen ödeme yapıldı
SON DAKİKA! Beklenen ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanlığı’nda elektrik ve reform toplantısı
Cumhurbaşkanlığı’nda elektrik ve reform toplantısı
Çevik Birlik Meclis'te!
Çevik Birlik Meclis'te!
Elektrik Mühendisleri Odası:“İndirim Geçici Bir Çözüm…"
Elektrik Mühendisleri Odası:“İndirim Geçici Bir Çözüm…"
SON DAKİKA! Tüm belediyeler Lefkoşa'ya taşınacak
SON DAKİKA! Tüm belediyeler Lefkoşa'ya taşınacak
Cumhurbaşkanı Tatar’ın adı Diyarbakır’da park projesine verildi
Cumhurbaşkanı Tatar’ın adı Diyarbakır’da park projesine verildi
SON DAKİKA! Komite toplandı
SON DAKİKA! Komite toplandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim