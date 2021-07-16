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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Gazimağusa Belediyesi bayram tatiline hazir

Gazimağusa Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztenay İslam Aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, Gazimağusa Belediyesi’nin Bayram süresince aldığı tedbirleri açıkladı.

16 Temmuz 2021 Cuma 14:29
Gazimağusa Belediyesi bayram tatiline hazir

 Gazimağusa Belediyesi, Kurban Bayramı süresince doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdürmeye devam edecek. Bayram tatili boyunca kurban atıklarının toplanması için ek hizmet verilecek. Arife gününe denk gelen Pazar Yeri açık olacak, Bayramın 3. gününe denk gelen Perşembe Pazarı ise kapalı olacak. Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının Belediye’ye verdiği yetki kapsamında zabıta ekiplerinin kent genelindeki işyerlerini denetimleri Bayram boyunca da devam edecek.

MEZBAHA BAYRAMIN 1. VE 2. GÜNÜ AÇIK OLACAK

Arife günü de hizmette olacak Gazimağusa Belediye Mezbahası Kurban kesimi için bayramın 1. ve 2. günleri açık olacak. Acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulunduran Gazimağusa Belediyesi, acil durumlarda 0392 630 0 500 numaralı telefondan aranabilecek. Gazimağusa Belediyesi’nin Maraş MGA’daki PCR merkezi Bayramın 1 ve 2. Günü Kapalı olacak, diğer günlerde açık olacak.

KURBAN ATIKLARININ TOPLANMASI İÇİN EKİPLER SÜREKLİ HİZMETTE OLACAK

Gazimağusa Belediyesi mezarlıklarda, şehitlikler ve camilerde devam ettiği rutin çalışmalarına ek olarak Bayramda yaşanacak yoğunluğa karşı temizlik konusunda ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak için önlemlerini aldı. Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği bayramın 1. günü ve diğer günlerde ana caddelerde devam edecek.

Bayram boyunca kurban atıklarının toplanması için ekipler hizmette olacak. Evlerinde kurban kesecek vatandaşlar belediyenin 630 0 500 numaralı telefonunu arayarak kurban atıklarının alınmasını talep edebilecek. Kurban atıklarının çevre kirliliğine ve kokuya neden olmaması için konteynerlere ve çevreye atılmaması gerekiyor. Büyük boy çöp poşetlerine konulması gereken kurban atıkları gezici ekipler tarafından hızla toplanarak kötü kokuya neden olmalarının önüne geçilecek.

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Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek. Vatandaşlar Gazimağusa Belediyesi sınırları dahilinde sağlık konusundaki şikayetlerini 0548 8166037 numaralı telefona bildirebilecek. Cenaze ve defin hizmetleri için bayram günlerinde 0548 8166051 numaralı hizmet telefonun yirmi dört saat aranabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Belediyesi
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