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Gazimağusa Belediyesi asfalt çalışmalarını tamamladı

9 bin ton asfalt döküldü..

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00
Gazimağusa Belediyesi asfalt çalışmalarını tamamladı
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Gazimağusa Belediyesi, kent genelindeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, su, elektrik, telefon ve drenaj altyapıları tamamlanmış olan ana yollar öncelikli olacak şekilde tali yollarda da yapılan asfaltlama işlemiyle toplam 7 kilometrelik yola tekabül eden 9 bin tonluk asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılanan 9 bin tonluk asfalt ihalesi toplam 3 milyon 342 bin maliyetle ve 6 aylık sürede yüklenici firma Salih Köroğlu Construction Ltd. tarafından hayata geçirildi. Asfaltlamaların yapıldığı sokaklarda önce eski asfalt kemirilerek kaldırıldı, kanalizasyon ve rögar kapaklarının yükseltilmesi gibi gerekli olan altyapı çalışmaları yapıldı.

Tuzla’daki 7 sokakta başlayan çalışmalarda, Eşref Bitlis Caddesi ve Şht. İbrahim Hasan Caddesi, Karakol, Dumlupınar ve Sakarya Bölgelerindeki sokaklarda asfaltlama çalışmaları yapıldı. “Ayluga Yolu” olarak bilinen Şehit İbrahim Hasan Caddesi ile birlikte kötü durumdaki Ulus Sokak’ta ve ara yollarda yaklaşık 2 Km’lik asfaltlama yapıldı.

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Asfaltlamadan önce yapılan altyapı çalışmalarında, Çanakkale Göleti’ne giden 1570 metrelik büyük çaplı drenaj hattını çalışır hale getirmek için Atatürk Kültür Merkezi önünde hattın eksik olan kısmı için büyük çaplı borular döşendi.

Gazimağusa Belediyesi’nin kentin hareketli güzergahlarından Eşref Bitlis Caddesi’ni Eşref Bitlis Caddesi Asfalt ve Yol Genişleme Projesi ile altyapısıyla birlikte bütünüyle yenileyerek asfaltladı. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Sulu Çember ile Serbest Liman girişi arasındaki güzergah 9 metreden 15.5 metre genişliğe çıkarıldı.

Dumlupınar Mahallesi’nde Hasan Bilgen Sokak, Naim Tayyar Sokak, metre, Ahmet İbrahim Sokak, Barış Sokak, Kuğulu Sokak’ta  toplam 1100 tonluk asfalt dökümü yapıldı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca Sakarya Mahallesi’nde Sosyal Konutlar noktasında 170 metre uzunluğundaki Tünay İrfanoğlu Sokak’ta ve Uluçam Yolu’na bağlanan servis yollarına toplam 115 metrelik asfalt dökülürken Tünay İrfanoğlu Sokak’ta daha önce olmayan drenaj hattı da döşendi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yol, su, drenaj, kanalizasyon altyapılarının yerel yönetimlerin görevleri arasında olduğunu belirterek, altyapısı tamamlanmış ana yollar öncelikli olacak şekilde yapılan çalışmalarda ayrıca tali yollarda da asfaltlandığını, ihaleye çıkarak asfaltlama çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 24.05.2021 12:48
Anahtar Kelimeler:
Asfalt çalışmalarıGazimağusa Belediyesi
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