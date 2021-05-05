Gazimağusa Belediye Mezbahası’nın geliştirilmesi için çalışma yapılıyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Belediye Mezbahasının daha iyi hizmet vermesi için yapılacaklar üzerinde çalıştıklarını, mezbahalarla ilgili özelleştirme konusunun hep konuşulduğunu, Belediye Mezbahası’nın çok büyük eksikliği olmadığını ancak artan ihtiyaçlara ayak uydurmak gerektiğini söyledi. Başkan İsmail Arter, Belediyenin yeni bir mezbaha projesinin olduğunu ancak özel mezbahaların gündemde olduğu için bu projenin geciktiği, yapacakları değerlendirmeden sonra ne yapacaklarına karar vereceklerini, önemli olanın hijyen ve kaliteli hizmetin verilmesi olduğunu belirtti.(MHA)
05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:55