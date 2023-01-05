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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Temiz Ada Grubu’nun temizlik etkinliğine katıldı

05 Ocak 2023 Perşembe 13:31
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Temiz Ada Grubu’nun temizlik etkinliğine katıldı

Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay, Temiz Ada Grubu’nun temizlik etkinliğine katıldı.

GMB'den verilen bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren çevre örgütlerinden Temiz Ada Grubu’nun bu sabah Gazimağusa Serbest Limanı ile Gülseren Askeri Gazinosu arasındaki bölgede düzenlediği 1. Temizlik Etkinliği’ne Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

Başkan  Uluçay, grubun davetlisi olarak etkinliğe katılarak kampanyaya destek verirken, bölgenin kalıcı olarak temiz kalması konusunda hem Belediye hem de paydaş kurumlarla birlikte farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay bölgede yaptığı konuşmada, bu gibi temizlik kampanyalarının memnuniyetle karşılandığını, katılanların da mutlu olduğunu ancak kalıcı olmamasının en büyük sorun olduğunu ifade ederek, “Başından itibaren söylediğimiz bir şey var. Biz bir tuğla koyalım, bizden sonra gelen de bir tuğla üzerine koysun. Bu bölgeyi temizledikten bir hafta sonra geldiğimizde aynı durumda bulma ihtimalimiz yüzde yüzdür.” dedi.

Başkan Uluçay, bölgeye uyarıcı tabelalar ve çöp kutuları konulmasının temiz tutulmasına katkı sağlayacağını, insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini, diğer paydaş kurumlardan da destek alarak farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yapılmasının önemine dikkat çekti.

-Uluçaylı

Temiz Ada Grubu Başkanı Kasım Uluçaylı ise, Temiz Ada Grubu olarak Gazimağusa’nın bu güzel bölgesinde düzenledikleri 2023’ün ilk etkinliğine katılan Belediye Başkanı Uluçay’a teşekkür ederek, etkinliğin Uluçay’ın göreve geldikten sonra katıldığı ilk etkinlik olması dolayısıyla çevreye verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Uluçaylı, bu gibi çalışmaların sadece Belediyenin yapacağı bir iş olmadığını, hep birlikte başaracaklarına inandığını, her zaman Belediyenin yanında olacaklarını, Belediyenin de yanlarında olduğunu hissettiklerini söyledi.

Temiz Ada Grubu, 3 yıldan beri faaliyetlerine devam ederken, her hafta perşembe günleri çoğunlukla yabancılardan oluşan gönüllü grubu ile çevre temizliği yapıyor.

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