Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter uyarı grevi sonrası sendikayla görüştü

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter dün Gazimağusa Belediyesi’nde uyarı grevi yapan Mağusa Türk Genel İş Sendikası ve Başkanı Halil Karagil ile toplantı gerçekleşti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter toplantıdaki konuşmasında “Mağusa Türk Genel İş Sendikası Cuma günü karar alıp dün 2 saatlik uyarı grevi yaptı. Saygıyla karşılıyorum yaptığınız grevi, demokratik yapı içerisinde demokrasiiçerisnde çalışanlarda olacak sendikada olacak grevlerde olacak, herkes bunlardan ülkeye,çevreye fayda sağlayacak mesajları alması lazım. Cuma günü gitmiştim dün geldim bu görüşmeyi yapmak istedim. Grevin olduğu gün burada olsam daha iyi olurdu. Etrafta bazı söylenenler oldu grev olduğunu duydu kaçtı gibi böyle bir şey yok bunu da hoşgörüyle karşılıyorum burada sorun varsa benim amacım o sorunu çözmektir. Her zaman söylediğim gibi sendikayla ilişkilerde hassasiyetim yüksektir. Çünkü sendikaylayla huzursuzluk personelle huzursuzluktur, 5’inci yılımıza giriyoruz çalışanların alın terinin ne demek olduğunu biliyorum ne alın teri üzerinden siyaset yapılmaz ne de birinin alın terine girip kimsenin kazananı olmaz dolayısıyla 2 saatlik uyarı grevinde sendika başkanının açıklamalarını okudum dinledim dün akşam da belediye meclis üyelerinin bir kısmıyla bazı görüşmeler yaptık ama herşey göründüğü gibi olmaz belediyemizde nakit sıkıntısı vardır. Gizlediğimiz sakladığımız bir şey de yoktur, tedbirler alınacak ancak esas sıkıntı bir nakit akışındaki kaynak aktarımındaki sıkıntıdan bu noktaya gelindiğini söyleyebilirim. Tedbiri alırken hem fikir olarak almamızdır, her şey Mağusa için Mağusa halkı için genelde de ülkemiz için yaptığımızı söylemek istiyorum. Dolayısıyla herkes sorumluluğunun yasal mevzuattaki yetki ve sorumlulukları çerçevesinde herkes üstüne düşen vazifeyi yapacak. Bende bu sorumluluğu yetkileri belediye meclisinde kullanarak yerine getireceğiz. Sizinle görüşmemdeki esas amaç; beraber çözebileceğimiz bütün sorunları birlikte çözmek içindir. Grevleri de her nekadar da iş aksaması, hizmet aksaması olsa da demokrasimizin gereği olağan hak olarak görüyorum ancak bir daha olmasın diye de ne yapacağımızı da söylemek istiyorum. Yapılacaklar var bizim elimizde olmayan başka sebeplerden dolayı yaşadığımız sıkıntılar var bunları da bir arada konuşabiliriz. Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi gerekir. Mağusa halkı bizden bunu bekler aşırı istihdamdan bahsedildi. Burada da siyasi birşeyin olmadığını söylemek istiyorum belediye meclis üyelerine de söyledim iş verimi performansı alınırken aciliyeti bir gerekliliği olmadığı durumunda bu arkadaşların da bir süreliğine görevlerinden vazgeçeçeğimizi söylemek isterim. Dolayısıyla bir tasarruf tedbiri olarak sizin de düşündüğünüz gibi bunlarda yapılacak ama son olarak şunu söyleyeyim nakit kaynak aktarımı sıkıntılardan bu sıkışık noktaya geldik dolayısı ile çalışanlarımızın ödemelerinin 1-2 gün gecikmeleri normal değil ama bunları da yaşadık. Dünkü açıklamanızda dikkatimi çeken hakkımızı istiyoruz daha önceki toplu iş sözleşmesindeki personelin hakkı olan herhangi bir noktada vermeme gibi düşüncemiz olmadı bundan sonra da olmaz herkesin emeğinin hakkını alması gerektiğini söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil “ 2 saatlik uyarı grev sonrasında biz aslında yapmış olduğumuz grevdeki basın açıklamamızda gerekli olanlarla ilgili açıklamaları yaptık. En büyük sorunumuz sizinde söylediğiniz gibi çalışanların alın teri, ekmek parası yani ödemerin aksamasıdır. Herzaman iyi niyet çerçevesinde sizlerle görüşerek bir şekilde bugünlere geldik. Bizim 15’de 1 ödenen işcilerimiz hala daha ödenmediler böyle bir sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz sendika olarak çalışanlarımızın istekleri doğrultusunda eylem kararı aldık sizin yurt dışına çıkacağınız bizim bilgimizde değildi. Sizin arkanızdan eylem yaptık başkan adayı terketti gibi telefuzlar yanlıştır. Bu tür karalamalara sendika olarak bizde yokuz. Bizim istediğimiz dün grevde birçok meclis üyesi arkadaşlarınız geldiler. Eylemden sonra da hem meclis üyeleri hemde as başkan Cem Dana sendikacılarla görüştü. Biz belediyemizin kötüye gitmesini kabul etmiyoruz herkesin gününde bir şekilde ödenmesini istiyoruz. Haklarını almasını istiyoruz, böyle olduğu sürece gerekli tedbirler alınırsa hep beraber taşın altına elimizi koyalım bu ekonomik krizde belediyemizi nasıl düzlüğe çıkarıcaz Mağusa halkına daha nasıl hizmet vereceğiz bunları konuşarak belli bir çözüme varız. Toplu iş sözleşmesi imzalanmamış bekleyen sizden ricam imzalayalım sendikayı zorluyor gerekli tedbirleri alarak aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter toplu iş sözleşmesi hakkında toplantıda açıklamada bulundu Arter, “toplu iş sözleşmesini hazırlayın yarın belediye meclisi toplantımız olacak sendika olarak sizde gelin halka açık toplantıdır. Bizde her şey şeffafdır yalnış eksik birşey varsa da düzeltmesini biliriz. Şube amirleriyle yapacağımız toplantıda da hiyeraşik yapı personelin sıkıntısı disipline gidecek kadar hata olanları da bilgilerini alacağım . Maliye Bakanlığı ile yapacağım görüşmede de Lefkoşa kaynaklı mali akış sıkıntısı hakkında toplantı yapacağız. Mağusa halkının da hassasiyet göstermesi lazım vergilerle devletten gelen katkıyla giderildiğini herkesin bilmesi lazım yoksa belediye bu kadar borcun 20 Milyon gibi bir alacaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle büyük bir rakam var iken Mağusa halkının da hassasiyet göstererek az az da olsa belediyeye borçlarını ödeleri gerektiğini düşünüyorum dedi. (MHA)