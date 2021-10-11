Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gosbder’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği’ni (GosbDer) ziyaret etti. Gazimağusa’da bulunan sanayilerin sorunlarının ele alındığı görüşmede Arter, Dernek yöneticilerinden derneğin planları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, Gazimağusa sanayi bölgelerinin daha iyi bir hizmet ve altyapıya kavuşması için yapılacak iş birlikleri de ele alındı.

Ziyarette konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, GosbDer’in aktif olarak görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sanayi bölgelerinin sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini kaydetti.

Ülke ekonomisi, kalkınma ve istihdam açısından sanayi bölgelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Arter, diğer paydaşlar ile birlikte çağın gereksinimlerine sahip sanayi siteleri oluşturabilmek için gereken desteği vereceklerini belirtti.