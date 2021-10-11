banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taciz kamera kayıtlarında tespit edildi
Tutuksuz yargılanacaklar
UBP'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenleniyor
UBP 46 yaşında
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere ve ağaca çarptı
Feci kaza!
Hükümetteki 3 parti de sıkıntılı…
Hükümetteki 3 parti de sıkıntılı…
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa-Haspolat yolunda kaza
Kapat

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gosbder’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği’ni (GosbDer) ziyaret etti. Gazimağusa’da bulunan sanayilerin sorunlarının ele alındığı görüşmede Arter, Dernek yöneticilerinden derneğin planları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:30
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gosbder’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği’ni (GosbDer) ziyaret etti. Gazimağusa’da bulunan sanayilerin sorunlarının ele alındığı görüşmede Arter, Dernek yöneticilerinden derneğin planları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, Gazimağusa sanayi bölgelerinin daha iyi bir hizmet ve altyapıya kavuşması için yapılacak iş birlikleri de ele alındı.

banner341
Ziyarette konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, GosbDer’in aktif olarak görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sanayi bölgelerinin sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini kaydetti.

Ülke ekonomisi, kalkınma ve istihdam açısından sanayi bölgelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Arter, diğer paydaşlar ile birlikte çağın gereksinimlerine sahip sanayi siteleri oluşturabilmek için gereken desteği vereceklerini belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 11.10.2021 17:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü toplantısı nisap sağlanamadığından yarına ertelendi
Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü toplantısı nisap sağlanamadığından yarına ertelendi
Tatar: “Esas olan vatan, bayrak ve bağımsızlığımızdır”
Tatar: “Esas olan vatan, bayrak ve bağımsızlığımızdır”
LAÜ Akademisyeni Meriç, Serebral Palsi hastalığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
LAÜ Akademisyeni Meriç, Serebral Palsi hastalığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
LTB ekipleri 124 iş yerini denetledi
LTB ekipleri 124 iş yerini denetledi
Hava durumu…
Hava durumu…
Arıklı: “Mesarya Ovası’nı sulak alana çevireceğiz”
Arıklı: “Mesarya Ovası’nı sulak alana çevireceğiz”
KKTC’de 1 haftada 72 trafik kazası meydana geldi: 24 kişi yaralandı
KKTC’de 1 haftada 72 trafik kazası meydana geldi: 24 kişi yaralandı
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Cumhurbaşkanı Tatar, Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti
CTP: “Cumhurbaşkanı Tatar’ın Erhürman ile ilgili söylediği sözler derinden yaraladı”
CTP: “Cumhurbaşkanı Tatar’ın Erhürman ile ilgili söylediği sözler derinden yaraladı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim