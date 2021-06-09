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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'den açıklama

AA muhabiri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'den devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:00
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'den açıklama
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'taki çalışmalar hızla devam ediyor.

KKTC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarının hafiflemesiyle geçen yıl kademeli olarak açılma süreci başlayan Maraş bölgesindeki çalışmalar ivedilikle sürüyor.

Maraş bölgesinde yapılan çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra kamuya ait bölgede iki plaj ve bir çay bahçesinin faaliyete girmesi için çalışmalar devam ediyor.

KKTC'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yaz aylarında bölgenin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle Maraş'ın açılan bölümü 08.00-20.00 saatleri arasında yayalar tarafından ziyaret edilebilecek.

Arter, Ekim 2020'den beri Kapalı Maraş'ın açılma sürecinin devam ettiğini kaydederek "Her ne kadar pandemi süreci zaman zaman olumsuz etkilese de çalışmalarımızı değil, ziyaretçilerin gelişini biraz yavaşlattı. Ekim 2020'den bugüne 140 binin üzerinde kişinin Maraş'a, Kennedy ve Demokrasi caddesi üzerindeki güzergahlara, ziyaretleri olduğunu biliyoruz." dedi.

Kıbrıs Rum kesimiyle olan geçiş kapılarının 4 Haziran'da Kovid-19 tedbirleriyle açılmasının ardından hafta sonu 2 bin kişinin Maraş'ı ziyaret ettiğini belirten Arter, bu 2 bin kişi arasında KKTC vatandaşlarının da yer aldığını söyledi.

Arter, "Ümit ederim Maraş açılımı, Kıbrıs müzakere sürecinde pozitif bir etki yaratarak her iki tarafın da masada anlaşmaya doğru ilerlemesine bir katkısı olur" diye konuştu.

Maraş'ın kademeli açılma sürecinin siyasi kararla başladığını hatırlatan Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak işin teknik kısmında olduklarını kaydetti.

Arter, "Maraş'ta iki plajı bu yıl, yaz sezonuyla birlikte insanların hizmetine açıyoruz. Buraya herkes gelebilecek. Bir plaj 'Millet Bahçesi' ya da 'piknik alanı' diye anılan alanda, 500 metreye yakın bir plaj olacak. Burada 250 şemsiyeyi biz yerleştirdik. İlerleyen günlerde büfeleriyle birlikte tam manasıyla insanların kullanacağı bir plaj olacak" dedi.

Çevre temizliğinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Arter, Rum Ortaokulunun önündeki alanın Gazimağusa Belediyesi tarafından temizlendiğini, yapısına ve mimarisine dokunmadan temizliği yapılan alanın "çay bahçesi" olarak değerlendirileceğini kaydetti.

"BU ÇALIŞMALARIMIZ DA DEVAM EDECEKTİR"

Arter, "Maraş'ta ziyarete açılan iki caddede de şeritler çekilmiştir. Kimsenin özel mülküne giriş ve müdahale söz konusu değildir. Rum halkının bundan rahatsızlık duymasına gerek yoktur. Bizim yaptığımız kamuya ait yerlerde temizlik ve düzenlemedir. Bu çalışmalarımız da devam edecektir." diye konuştu.

Maraş içerisinde yer alan Bilal Ağa Mescidi'nde de restorasyonun sürdüğünü belirten Arter, restorasyonun ardından mescidin ibadete açılacağını duyurdu.

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Arter, Türkiye'den Maraş'ın açılma sürecinde yeterli desteği gördüklerini ifade ederek özellikle başlangıçta TOKİ'nin teknik ve personel anlamında büyük katkısının olduğunu kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesinin "kardeş şehir" olduğunu anımsatan Arter, hem Maraş'ın açılım sürecinde hem de diğer konularda iş birliklerinin olduğunu söyledi.

Arter, "Çalışmalarımız durmaksızın devam edecektir. Umarım hem KKTC'ye hem de Kıbrıs için hayırlara vesile olur" diye konuştu.

ERDOĞAN BÖLGEYİ ZİYARET ETMİŞTİ

KKTC'nin kuruluşunun 37. yılı vesilesiyle 15 Kasım 2020'de Ada'ya ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret etmişti.

Bölgede incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa, Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur."

Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyette de eşlik etmişti.

MARAŞ'IN AÇILMASI

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

KKTC sınırları içerisindeki Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.

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Son Güncelleme: 09.06.2021 12:41
Anahtar Kelimeler:
Maraş PlajİSMAİL ARTER
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