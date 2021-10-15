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Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Maraş’taki pilot bölgeye açılan kapıda incelemererde bulundu

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,  temmuz ayında Bakanlar Kurulu kararıyla  kapalı Maraş’ta  pilot bölge ilan edilen 174 bin metrekarelik alana iş makinelerinin girişini sağlamak  amacıyla açılan kapıda incelemelerde bulundu.

15 Ekim 2021 Cuma 16:30
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Maraş’taki pilot bölgeye açılan kapıda incelemererde bulundu

Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Arter,  kapının iş makinelerinin bölgeye girişini sağlamak amacıyla açıldığını, kontrolünün 24 saat boyunca Gazimağusa Belediyesi tarafından sağlandığını ve  ziyaretçi girişine yasak olduğunu kaydetti.
Arter, temmuz  ayında Bakanlar Kurulunun aldığı  pilot bölge kararının içeriğinde kapalı Maraş bölgesinin yüzde 3.5’ine denk gelen 174 bin metrekarelik kısmının sivilleştirilmesi bulunduğunu, bu bölgede mülkü olanların Mal Tazmin Komisyonuna başvurarak işlemlerini ileriye taşıyabileceklerini söyledi.
Arter, pilot bölge kararı doğrultusunda Gazimağusa Belediyesi binasına yakın bölgede Polatpaşa Bulvarı’nın son bulduğu noktadan Ermu Caddesi’ne giden yolda, temizlik çalışmaları ve  altyapı çalışmalarıyla ilgili projeler hazırlandığını kaydetti.
Kapının açılmasının nedeninin belli bir süre altyapı bölgelerine iş makinelerinin girişini sağlamak olduğunu kaydeden Arter, “Kamuya  ait yerler, yollar, sokaklarla ilgili  temizlik asfaltlama, su, elektrik, telefon  altyapısıyla ilgili projeler uzun süredir hazır. Fiili olarak iş makineleri ve dozerlerin  bölgeye girmesi noktasına geldik.” dedi.

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 Arter altyapı çalışmalarında belediye olarak işin teknik tarafına, mühendislik tarafına baktıklarını, esas idari tarafını İçişleri Bakanlığının yürüttüğünü, çeşitli dairelere ait projelerin koordinasyonunu İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığının yürüttüğünü ifade etti.
Maraş’ın ziyarete açılan bölümüyle de değerlendirmede bulunan Arter,  ziyaretlerde duygusal anlar da yaşandığını, şimdiye kadar ziyaretçilerden herhangi bir memnuniyetsizlik ifadesiyle karşılaşmadıklarını kaydetti.
Maraş içindeki plajlarda yaz mevsiminin dolu dolu geçtiğini vurgulayan Arter, bir yılda ziyaretçi sayısında 240 bini geçtiklerini, hafta sonları ziyaretçi sayısının 5-8 binlere ulaştığını kaydetti.
Maraş içerisinde 8 tane büfenin yer aldığını, en uç noktaya kadar minibüs servisi koyduklarını söyleyen Arter,  isteyenin de bisikletle veya yürüyerek Maraş’ı gezebildiğini hatırlattı.
Arter, “Bu açılım, bu gelişim, bu gelişmeler inşallah Kıbrıs konusu müzakere masasında görüşülürken olumlu bir etki yaratır. Keşke bu şehir böyle viran olmasaydı ama oldu..” dedi.

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Son Güncelleme: 15.10.2021 17:01
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