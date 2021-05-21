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Gazimağusa Belediye Başkanı Arter Maraş MGA tesisindeki PCR merkezini ziyaret etti

Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı İsmail Arter, Belediyenin Maraş Mağusa Gelişim Akademisi’ndeki (MGA) PCR merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü ve test yaptırdı. 

21 Mayıs 2021 Cuma 14:15
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter Maraş MGA tesisindeki PCR merkezini ziyaret etti
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GMB’den verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da Maraş MGA tesisinde Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde Belediyeden görevli 15 kişilik ekiple merkezde her gün 800 ile 1000 arasında değişen sayıda test yapılıyor.

Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette yaptığı konuşmada, Mart 2020’den beri Türkiye ve KKTC’nin başına dert olan koronavirüs ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, zaman zaman rahatlama olsa da tehlikenin devam ettiğini kaydetti.

Maraş’taki MGA tesisinde daha önce spor ve kültür sanat etkinlikleri yapılırken, bir yıldan beridir pandemi ile ilgili mücadeleye tahsis edildiğini, tesiste sağlık bakanlığı ile koordinasyon ile Belediyeden görevli 15 kişilik ekiple her gün ücretsiz olarak 800-1000 arası PCR testi yapıldığını belirtti. 

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Aşı takvimi ne kadar ilerler ve aşılama olursa bu işin zorluğunun ortadan kalkacağını, başlangıca göre  aşılama hızında düşüş olduğunu, tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamak gerektiğini ifade eden Başkan Arter “Bu görev Sağlık Bakanlığınındır, bu görev başka bakanlıklarındır” diyerek Belediyeyi bu mücadeleden ayırmadıklarını kaydetti. 

Arter, sürecin ekonomiyi de rahatlatacak şekilde açılıma dönüşmesini beklediklerini, insanların da kurallara uyması gerektiğini, zaman zaman istemedikleri halde hem para cezası hem kapatma cezası uygulandığını da söyledi. 

Arter, yazılan cezalardan dolayı Belediyenin eleştirildiğini ancak Belediyenin  görevinin; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararıyla yasa gücünde kararname ile belediyeye gönderilen tedbirleri uygulamak olduğunu vurgulayarak, yanlış bir uygulama varsa bunun düzeltileceği yerin Belediye, Polis Müdürlüğü ve Kaymakamlık olmadığını, cezalar hafifletilirse ona göre ceza yazacaklarını kaydetti. 

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Son Güncelleme: 21.05.2021 14:44
Anahtar Kelimeler:
Maraş MGA TesisiİSMAİL ARTER
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