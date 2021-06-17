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Gazimağusa Belediye Başkanı Arter Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneğini kabul etti

Gazimğausa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneği Başkanı Müjde Şener’i kabul etti.

17 Haziran 2021 Perşembe 17:15
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneğini kabul etti
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneği Başkanı Müjde Şener’i kabul etti.

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Gazimğusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, el emeği ürünlerini satışa sunan sanatçıların derneğe  dönüştüğünü, pandemi döneminde  aksama olsa da bu dönemde açık havada etkinliklerine yeniden başlayabileceklerini, sanatçıların çalışmalarını Belediye olarak destekleyeceklerini belirtti.

Açıklamada, Dernek Başkanı Müjde Şener’in ise, etkinlikleriyle ilgili bilgiler verdiği, çarşamba ve cumartesi günleri 10:00 ile 18.00 saatleri arasında kurulan tezgahlardan satış yapıldığı aktarıldı.

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Son Güncelleme: 17.06.2021 17:46
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