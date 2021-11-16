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Gazimağusa bağımsız belediye Meclis üyesi Ulus Irkat'dan yapıcı çağrı

16 Kasım 2021 Salı 22:49
Gazimağusa bağımsız belediye Meclis üyesi Ulus Irkat'dan yapıcı çağrı

GAZİMAĞUSA BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ULUS IRKAT'DAN YAPICI ÇAĞRI

Ergün YAHAT

SAYIN CUMHURBAŞKANI, SAYIN BAŞBAKAN VE SAYIN MAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI, SAYIN DEVLET YETKİLİLERİ, YETKİLİLER VE DE GAZİ MAĞUSA BELEDİYE MECLİSİ;

Bugün "Gazi Mağusa Belediyesi" emekçilerinin grevi devam etti. Maalesef ilgilenen yok. Birçok işçiyle konuştum. İlgisizlikten dolayı isyan halindedirler ve siz de biliyorsunuz maddi olarak tatmin edilmeyen bir işkolundaki emekçiler isteksiz ve gönülsüz olarak iş yapar ve o işyerinden bir verim alınmaz.

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Aylardır Emekçiler ödenmemekte, emekliler ise emekliye ayrıldıklarında emekliliklerini alamamaktadırlar. Adada en zengin en kazançlı Belediye durumundaki Gazi Mağusa Belediyesi niye kurutulmuştur. Her ay yaklaşık en az 5 milyonluk bir birikimin olduğu bu işyerinin veznelerinde toplanan para bir anda kurumakta veya çekilmekte ve çalışanına bir faydası olamamaktadır.

Huzursuzluk aldı başını gidiyor. Derhal ve derhal sorunların gerçeğine inilmeli ve bu işyerinin maliyesinin niye para toplayamadığı araştırılmalıdır.

Bir Meclis üyesi olarak bazı meclis üyeleri arasında da anlaşmazlıkların olduğunu gazetelerden okumuş bulunuyorum. Fakat bana göre işin gerçeği: Siz devlet ve hükümet yetkililerinin derhal sorunlara eğilmeleri, maliyedeki kurumanın veya tükenmenin nedenlerini bulmanız ve bir an önce emekçilerin huzura döndürülerek maddi sorunlarını da yenmesine yardımcı olmanız gerekmektedir.

Şu anda birçok emekçinin kredi kartları da borç para veya kredi almalarını blolamıştır. Emekçilerin ödenemedikleri sebebiyle ay sonuna kadar aç kalma durumları ortaya çıkmıştır.

SAYIN DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ BU SORUNA BİR ÇÖZÜM BULMAK MECBURİYETİNDESİNİZ... "Gazi Mağusa Beşediyesi" Bağımsız Meclis Üyesi Ulus Irkad...

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