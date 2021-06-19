Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği Derneği etkinlik düzenledi

Yarışmada Mustafa Karabetça, Mehmet Aygın ve Suat Ulubey 45,510 kg ağırlığında balık avlayarak 1’nci geldi. Levent Çandarlı ve Mehmet Can 38,786 kg ağırlığında balık avlayarak 2’nci geldi. Ahmet Çavuşoğlu ve İlker Aksel 35,286 kg ağırlığında balık avlayarak 3’ncü geldi. Mehmet Yemenici yarışmada 12,300 kg ağırlığında büyük balığı avladı.

1’inci Fisher Town Tekneden Albacore Avlama Yarışında takdim edilen ödüller;

Mustafa Karabetça, Mehmet Aygın ve Suat Ulubey’e Birincilik kupası + 1500 TL

Levent Çandarlı ve Mehmet Can’a İkincilik kupası + 1000 TL

Ahmet Çavuşoğlu ve İlker Aksel’e Üçüncülük kupası + 500 TL(MHA)