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Gazimağusa Anadolu Mahallesi 6’ncı Yöresel Anadolu Kültür Festivali Pazar günü yapılıyor

Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali, pazar günü Maraş bölgesinin Anadolu Mahallesi’nde yapılacak.

17 Mayıs 2022 Salı 15:30
Gazimağusa Anadolu Mahallesi 6’ncı Yöresel Anadolu Kültür Festivali Pazar günü yapılıyor

Anadolu kültürünün yaşatılması adına geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu yıl 6’ncısı yapılacak festival, 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Anadolu Mahallesi Kurtalan Sokak’ta gerçekleşecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu kültürüne özgü yöresel yemeklerin ve kıyafetlerin tanıtılacağı etkinlikte, çocuklar için eğlenceler, müzik ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

ANADOLU MAHALLESİ MUHTARI BURUK, BELEDİYE BAŞKANI ARTER’İ ZİYARET ETTİ

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Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk’un festival dolayısı ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptığı ziyarette, Arter, geleneksel hale gelen ve Anadolu kültürünün tanıtılmasına yönelik düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Başkan Arter, Anadolu kültürünün yaşatılacağı bu etkinliğe tüm halkı davet etti.

Anadolu Mahallesi Muhtarı Buruk ise, festivalle ilgili bilgi vererek, desteklerinden dolayı Arter’e teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 18.05.2022 00:04
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