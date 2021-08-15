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Gaziköy’de hırsızlık nedeniyle devriye yapan polise bıçaklı saldırı

15 Ağustos 2021 Pazar 21:00
Gaziköy’de hırsızlık nedeniyle devriye yapan polise bıçaklı saldırı

SON DAKİKA POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI GÖKHAN TAKIMCILAR ARIYOR

Ergün YAHAT

Az önce lefkoşada Gökhan Takimcılar devriye yapan polis memurunu bıçaklayarak ağır yaraladı polis memuru hastaneye kaldırılırken kaçan zanlı her yerde aranıyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre;

POLİS ARABAYLA KAÇAN SALDIRGANI ARIYOR

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Gaziköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili devriye yapan iki polis memurundan birine bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın “katle teşebbüs” başlıklı açıklamasına göre, olay bu akşam saat 19.00 sıralarında oldu.

Gaziköy'de bir arazi içerisinde, bölgede meydana gelen hırsızlık meseleleriyle ilgili olarak bölgede devriye halinde bulunan iki polis memuru, şüpheli gördükleri bir aracın yanına yaklaştıkları sırada saldırıya uğradı.

Söz konusu araçtan inen bir erkek şahıs, tasarrufunda bulundurduğu bıçakla polislerden birinin vücudunun muhtelif  yerlerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti ve kullanımındaki araçla olay yerinden kaçtı.

Polis saldırgan kişinin arandığını açıkladı.

Saldırıda yaralanan polis memurunun tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

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Son Güncelleme: 15.08.2021 21:14
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