Gaziköy’de İş Kazası… Dengesini Kaybedip İnşaatın Damından Düşen Evliya Ağır Yaralandı

Lefkoşa, 11 Mart 19 (.): Gaziköy’de, dengesinin kaybedip inşaatın damından düşen Mustafa Evliya (E-50) ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, kendi şirketi tarafından yapılan kalıp işlerini kontrol ettiği sırada dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanan Evliya’nın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

(HUR/ÖK)