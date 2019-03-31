Lefkoşa, 31 Mart 19 : Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, fotoğraf ve resim sanatçısı Gazi Yüksel'in 100 eserden oluşan kişisel fotoğraf sergisi salı günü açılacak.

“Yerel Sanatlar" isimli sergi, Yakın Doğu Ortaokulu Sergi Salonu’nda saat 10.00’da açılacak

Gazi Yüksel’in doğada objektifine yansıyan ve arşivinden seçilen karelerden oluşan sergi, iki hafta boyunca hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Gazi Yüksel sergiyle ilgili açıklamasında, yerküreyi büyük bir tuvale benzeterek, doğanın insana rağmen, insanın yaptıklarını da sarıp sarmalayarak tuvale hep kendi imzasını atmaya devam ettiğini kaydetti.

Boy hizasından yere doğru bakıldığında doğanın birer enstelasyon çalışması gibi küçük dokunuşlarla yarattığı ayrıntıları gözlemlemenin mümkün olduğunu söyleye Yüksel, sergisinin birer sanat eseri olarak nitelediği ayrıntıların fotografik tanıklığını içerdiğini ifade etti.

(ÖZ/YIL)