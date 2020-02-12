Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin Baf Şehitleri Anıtı Projesine 250 Bin Tl Bağış

Lefkoşa, 12 Şubat 20 (.): Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin yaptıracağı Baf Şehitleri Anıtı için iş insanı Halil Falyalı tarafından 250 bin TL bağışta bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre Falyalı, milli mücadele tarihinde büyük önemi olan Baf şehitleri anısına yapılacak anıtta kullanılmak üzere bağış çekini, Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel’e takdim etti.

Halil Falyalı, Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin bu konuda öncü olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, anıtın inşa edilmesi için katkı sağlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Falyalı, “Bu katkıyı sağlamak bizim için bir görevdir. Çünkü bu şehitler, bizim ve çocuklarımızın geleceği için canlarını feda eden kahramanlardır. Onların adını ölümsüzleştirmek için, vatanımız ve milletimiz için katkılarımız her zaman devam edecek. Umarım en kısa sürede bu anıt tamamlanır, hem şehitlerimizin ruhları şad olur hem de aileleri için bir mutluluk vesilesi olur” dedi.

TOKEL: “9 MART’TA PROJENİN TEMELİNİ ATMAYI HEDEFLİYORUZ”

Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel de Gazi Baf’ta çatışmaların yaşandığı ve şehitlerin hayatını kaybettiği günün yıl dönümü olan 9 Mart tarihinde projenin temellerini atmayı hedeflediklerini açıkladı.



Tokel, ülke için canlarını feda eden şehitlerin adlarını sonsuza kadar yaşatmak için Baf’tan Güzelyurt’a taşındıkları zaman küçük bir anıt inşa edildiğini ve bu anıtın üzerinde 250 şehidin adının yazıldığını anlattı.Geçen yıllar içinde anıtın yıpranıp döküldüğünü ve şehitlere yakışmayan kötü bir duruma geldiğini ifade eden Tokel “Bu değerimize sahip çıkmak bizim görevimiz olduğu için, şehitlerimize saygı duyan herkesin gücü yettiği kadar destekleri ve bağışlarıyla ortaya çıkan projeyi hayata geçirmek için kaynak yaratmaya çalışıyoruz” dedi.Türkay Tokel, ziyaret edip projeyi sundukları iş insanı Halil Falyalı’nın da bir Baflı olduğunu kaydederek, dernek ve tüm Baflılar adına Falyalı’ya teşekkür etti.Gazi Baf Dayanışma Derneği, Güzelyurt’taki Baf Şehitleri Anıtı’nın yenilenmesi için geçen yıl “Şehitler Anıtı ve Sergi Alanı Ulusal Mimari Proje Yarışması” düzenlemiş ve proje hazırlatmıştı.(GÜL) FOTOĞRAFLI