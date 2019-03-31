Gazi Baf Dayanışma Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Gazi Baf Dayanışma Derneği 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi, derneğin yönetimi belirlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt'ta düzenlenen genel kurul birçok Baflıyı bir araya getirdi. 16 kişilik yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği genel kurulda eski bakan ve milletvekili Türkay Tokel ile Ali Volkan birer konuşma yaptı. Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genel Kurula Güzelyurt milletvekilleri, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Divan Başkanlığı’nı Süleyman Aldağ’ın yaptığı Genel Kurulda şu isimler yönetime seçildi:

“Türkay Tokel, Ali Volkan, Hasan Koramaz, Mehmet Çakır, Mustafa Altun, Muammer Güneş, Şerife Türem, Damla Aldağ, Zühal Ertay, Ceren Berna Altun, Günsel Çakır Güneş, Umut Orakçıoğlu Özalan, Hasan Kalkanlı, Mutlu Genç, Mehmet Şöföroğlu, Ahmet Hamdi.”

Türkay Tokel derneğin kuruluşundan önce yapılan çalışmaları anlatarak, "önemli gruplarla görüşmeler yaptıklarını ve en yoğun 'Baflı' nüfusa sahip Güzelyurt'ta, Güzelyurt merkezli çok geniş katılımlı, yeni bir denek kurmayı uygun bulduklarını" belirtti.

Faaliyet raporu hakkında söz alan Ali Volkan ise savaş sonrası Baflıların bölündüğüne dikkat çekerek, amaçlarının onları ortak bir çatıda ortak hedefler doğrultusunda birleştirmek olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının bu konu le ilgili çok önemli bir misyon üstendiği belirten Ali Volkan, kurulan bu dernek sayesinde bu amaçlarını gerçekleştireceklerini vurguladı.

TOKEL

200'e yakın insanla bu süreçte toplantılar yaptıklarına dikkati çeken Türkay Tokel, 100'e yakın kurucu listesi oluşturduklarının altını çizdi, derneğin "geniş katılımlı" olduğuna vurgu yaptı.

Gazi Baf Dayanışma Derneği'nin kültürel ve sanatsal etkinliklere imza atacağını kaydeden Türkay Tokel, "Baf tarihi" hakkında bilimsel kitap çalışmalarının yapılmasına da katkı sağlayacağına işaret etti.

"Geleneklerimizi yaşatacak etkinliklere de imza atacağız" diyerek derneğin vizyonu ile ilgili bilgi veren Türkay Tokel "Sadece Güzelyurt’ta yaşayan değil tüm Baflılara ulaşmayı istiyoruz. Biz tüm Baflıların manevi duygularına ortak olmak istiyoruz. Biz tüm Baflı kardeşlerimizin nabzını ortak atmasını istiyoruz" dedi.

Konuşmasında "En önemlisi bizim çocuklarımız bu ülke için, bu bayrak için, hürriyetimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi bilecek" şeklinde konuşan Tokel, Gazi Baf Derneği'nin bu hedefler doğrultusunda kurulduğunu ifade etti.

Dernek olarak yakında temelini atacakları görkemli bir anıtla tüm şehitlerin isimlerini de sonsuzlaştırmayı düşündüklerini sözlerine ekleyen Tokel bu projenin derneğin "ilk projesi" olacağı açıkladı.

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