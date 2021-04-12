Gazi Akıncı; “Geleceğimiz için yerli üretim”

Temel gıda ihtiyaçlarını en uygun fiyat ve en kaliteli şekilde 10 yıldır müşterileriyle buluşturan Bafra Gıda yerli üreteme verdiği destekle dikkat çekiyor.

“Kıbrıs’ın Markası, Kıbrıs’ın Bafrası” sloganıyla ürün yelpazesinde KKTC’de üretilen ürün sayısını her geçen gün artıran Bafra Gıda, yöresel gıdaların da üretimini yaparak, geleneksel Kıbrıs lezzetlerini gelecek nesillere taşımaya devam ediyor.

Pandemi koşullarında yerli üretimin öneminin daha da arttığına dikkat çeken Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı, en zor durumda kalındığında da yerli üretimin halkın imdadına yetiştiğinin altını çizerek, bu zor koşullarda halka aksama olmadan hizmet vermeyi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Akıncı ayrıca yerli üretim ve yerli markaların güçlenmesinin önemine değinerek, “ekonomimiz ve geleceğimiz için yerli üretim ve yerli markaların ürünlerini tercih etmeliyiz” dedi.