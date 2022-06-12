Gazetecilerin “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi bu akşam 21.00’de Meclis önünde başlıyor

Toplumsal Varoluş Platformu’ndaki basında örgütlü sendikalar 2 saatlik grevle eyleme destek verecek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de eylemi destekliyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, "üç yasada yapılması öngörülen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünün ortadan kaldırılacağı ve düşünceyi suç kapsamına alacağı" gerekçesiyle başlattığı eylemleri kapsamında bu akşam saat 21.00’de Meclis önünde “Özgürlük için 24 Saat” eylemi düzenliyor.

Gazeteciler Birliği, tüm gazetecileri, demokrasiye ve özgürlüklere değer veren siyasi partileri, sivil toplum örgütleri ve sendikaları eyleme destek vermeye çağırdı.

Toplumsal Varoluş Platformunda basında örgütlü sendikalar, yarın sabah 10.00-12.00 saatleri arasında iki saatlik grevle, Gazeteciler Birliği'nin düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik yapacağı eyleme destek verecek.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkililerinin de eylem yerini ziyaret ederek destek bildirmesi bekleniyor.

-Gazetecilerden “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi

Gazeteciler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarında yapılmak istenen değişikliklere karşı sosyal medyada başlatılan ve Lefkoşa’da bazı kavşak ve çemberlerde pankart açarak sürdürülen eylem bu akşam Cumhuriyet Meclisi önüne taşınıyor.

Meclis önünde bu akşam saat 21.00’de başlayacak ve yarın akşam 21.00’e kadar sürecek “Özgürlük İçin 24 Saat” eylem süresince eyleme destek veren tv kanalları ve KTGB’nin sosyal medya platformlarından canlı yayınlar yapılacak.

Bazı televizyon ve web tv’lerde program yapan gazeteciler de yarın sabah 07.30’dan itibaren “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi çerçevesinde Meclis önünden canlı yayınlarda izleyicilerle buluşacak. Mesleğe yıllarını vermiş duayen isimlerin de katılımıyla saat 11.00’de “özgürlük fotoğrafı” çekilecek.

-Toplumsal Varoluş Platformdan iki saatlik grevle destek

Toplumsal Varoluş Platformu dün akşam yaptığı açıklamada, Gazeteciler Birliği'nin eylemine 2 saatlik grev yaparak destek vereceğini duyurmuştu.

Toplumsal Varoluş Platforumu adına KTAMS, Dev-İş, Kamu-İş, Basın-Sen ve Bay-Sen, örgütlü oldukları TAK, BRT, Yenidüzen ve Sim TV’de yarın 10.00-12.00 saatleri arasında grev yaparak, Gazeteciler Birliği’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik Meclis önünde yapacağı eyleme destek verecek. Sendikalar, üyelerini 10.00-12.00 saatleri arasında KTGB’nin eylemine destek için Meclis önüne gitmeye çağırmıştı.

-Tabipler, Barolar, KTMMOB

Öte yandan, birlikten yapılan açıklamaya göre, Gazeteciler Birliği’nin “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de destek verecek.