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Gazetecilere yönelik “dezenformasyon” konulu panel yapıldı

İngiliz Yüksek Komiserliği’nin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazeteci örgütleriyle birlikte düzenlediği “dezenformasyon” konulu panel ara bölgede yapıldı.

Gazetecilere yönelik “dezenformasyon” konulu panel yapıldı

İngiliz Yüksek Komiserliği’nin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazeteci örgütleriyle birlikte düzenlediği “dezenformasyon” konulu panel ara bölgede yapıldı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:13
Gazetecilere yönelik “dezenformasyon” konulu panel yapıldı

Lefkoşa’da ara bölgedeki Chateau Status Restoran’da saat 10.00'da başlayan panelde çeşitli ülkelerden uzmanlar, dezenformasyon konusunu örneklerle açıkladı.

LILLIE: “DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE GAZETECİLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞER”

Panelde açılış konuşmasını İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie yaptı.

Dezenformasyonun yeni bir kavram olmadığını kaydeden Lillie, internet çağında sorunun çok sayıda bilgiyi filtre etmeyi de içerdiğini anlattı.

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Birleşik Krallık olarak basın özgürlüğünü desteklemek için ciddi şekilde çalıştıklarını belirten Lillie, dezenformasyonla mücadelede gazetecilere önemli görev düştüğünü anlattı.

İKİ OTURUMLU PANELDE YABANCI UZMANLAR KONUŞTU

İngiltere’deki “Zinc Network” kuruluşundan uzmanların katıldığı iki oturumlu Dezenformasyon konulu panelde, dezenformasyonun ne olduğu örneklerle açıklandı; Kıbrıs’ta ve Akdeniz ülkelerindeki durum irdelendi.

Sunumlarda sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve dezenformasyonun üstesinden gelmede teyit organizasyonlarının, araştırmacı gazeteciliğin rolü gibi konular ele alındı.

Gerçeklere dayalı habercilik yapmayı esas alan kişi ve grupların bir araya geldiği, Avrupa merkezli bağımsız bir kurum olan Open Information Partnership (OIP) Direktörü Ross Burley ve aynı kurumun Ağ Başkanı Tom Southern ile kurum Stratejik İletişim Danışmanı David Osborn panelde konuşmacı olarak yer alacak. Debunk EU Başkanı Viktoras Dauskas ve PBS Newshour’dan araştırmacı gazeteci Simon Ostrovsky de birer sunum yaptı.

Son Güncelleme: 29.01.2020 15:46
Anahtar Kelimeler:
“Dezenformasyon” Konulu Panel
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