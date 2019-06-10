Gazetecilerden oluşan heyet Maliye Bakanı Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu

Gazetecilerden oluşan bir heyet, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bugün öğleden sonra bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay, Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Havadis Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün, Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat yer alırken, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’de hazır bulundu.



Yaklaşık bir saat süren görüşmede gazeteciler, Maliye Bakanı Amcaoğlu’na yeni üstlendiği görevde başarılar dilerken, ülkenin ekonomik konuları hakkında da görüş alış verişinde bulunuldu.