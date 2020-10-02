Gazeteciler Birliği: “cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Medya Kuruluşlarını Ve Basın Mensuplarını Hedef Alan Söylemler Arttı”

“TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN BİR GAZETEYE YÖNELİK AÇIKLAMALARINI ‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE TEHDİT’ OLARAK ALGILIYORUZ”

Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde medya kuruluşlarını ve basın mensuplarını hedef alan söylemlerin arttığını belirtti.

KTGB, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği’nin bir gazeteye yönelik açıklamalarını ‘basın özgürlüğüne tehdit’ olarak algıladıklarını kaydetti.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ‘seçimlere müdahale olup olmadığı’ yönündeki polemiklere yanıt verirken, konuyu gündeme getiren Havadis gazetesini yargıya taşımaktan söz ettiği ifade edildi.

KTGB Yönetim Kurulu açıklamasında “Yapılan eleştirileri ‘hakaret’ gibi algılamak ve eleştirel basını devlet gücünü de kullanarak yargı ile tehdit etmek basın özgürlüğüne gölge düşürür” denildi.

KTGB açıklamasında şu ifadeler de kullanıldı:

“Demokrasimizin vazgeçilmezi olan basınımızla uğraşmak yerine, demokrasimizde yeni yaralar açabilecek ‘müdahale’ şeklinde algılanan işlerden uzak durulması daha yerinde olacaktır.”

(RÇ/HA)