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Gazeteciler için işbirliği olanakları araştırılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, geçtiğimiz günlerde İsveç Dışişleri Bakanlığı BM Politika, Çatışma ve İnsani İşlerden Sorumlu Direktör Yardımcısı Peter Weiderud ile Fojo Medya Enstitüsü'nde Politika ve Uluslararası Kalkınma Başkanı ve İsveç'in Unesco'nun IPDC Hükümetler Arası Konseyi Temsilcisi Lars Tallert’i ağırladı.

22 Ekim 2021 Cuma 14:40
Gazeteciler için işbirliği olanakları araştırılıyor

KTGB Başkanı Emin Akkor ve yönetim kurulu üyeleriyle KTGB binasında bir araya gelen Weiderud ve Tallert, Fojo Medya Enstitüsü’nün halen 20 ülkede sürdürdüğü projelerin benzerini Kıbrıs’ta da oluşturabilmek için fikir alışverişinde bulundu.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, Fojo’nun çalışmaları yanında İsveç Büyükelçiliği bünyesinde Kıbrıs’ta sürdürdüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşan İsveçli yetkililer, Kıbrıs’ta medyanın ihtiyaçlarını belirleyip iyi gazeteciliğin teşviki için nasıl bir proje hazırlanabileceği üzerinde durdu.

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Aynı gün Lefkoşa’da ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde düzenlenen ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin katıldığı seminerde de birlikte neler yapılabileceği üzerinde duruldu. 

İsveçli yetkililer ziyaretlerinin ikinci gününde ise Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği binasında, Kıbrıs Türk medyasının çeşitli temsilcileriyle bir araya geldi.
 
Weiderud ve Tallert, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Ses Kıbrıs Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan, BRTK Müdürü Meryem Özkurt ve Kanal Sim Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın, Yenidüzen Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni ve Basın Kartı Komisyonu Başkanı Cenk Mutluyakalı ve Halkın Sesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’yla görüştü.

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Son Güncelleme: 22.10.2021 15:17
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