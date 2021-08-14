banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
158'i yerel 172 pozitif vaka
158'i yerel 172 pozitif vaka
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
banner376

Gazeteciler Cemiyeti’nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin olağan genel kurul toplantısı Dış Basın Birliği lokalinde gerçekleştirilerek, Reşat Akar yeniden başkanlığa getirildi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:30
Gazeteciler Cemiyeti’nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Gazeteciler Cemiyeti’nden verilen bilgiye göre, Genel kurul sonuçlarının açıklanması ardından Reşat Akar’ı telefonla arayıp kutlayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti ve Akar’ı ekim ayında yapılacak olan genel kurul toplantısına davet etti.
Divan oluşumu, İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından gündemdeki konuların ele alındığı Genel Kurul’da daha sonra seçime gidildi.
Reşat Akar başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda As başkanlığa Ali Hançerli, Yönetim Kurulu üyeliklerine Tekin Birinci, Sezgin Madencioğlu, İnal Uzun, Ahmet Aziz ve Ziya Tunaç getirildi.
Yedek üyelikler ise; Derya Ercan, Ahmet Çakartaş, Osman Güvenir ve Gökhan Güler’den oluştu.
Disiplin Kurulu üyeliğine Erten Kasımoğlu, Aydın Akkurt ve Ata Atun; Denetleme Kurulu üyeliklerine Celal Bayar, Ahmet Hacıvelioğlu, Cem Emre getirilirken, Akay Cemal Onursal Başkanlık görevini korudu.


banner341
AKAR
Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına yeniden seçilen Reşat Akar yaptığı konuşmada, siyaset yapmadıklarını, herhangi bir siyasi oluşumun direktiflerine göre hareket etmediklerini belirterek, “ana hedefimiz mesleğin onurunu korumak, üyelerimizin hak ve menfaatleri için çalışmaktır” dedi.
Ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini, Covid-19’un etkilerinin sadece sağlık değil ekonomik alanda da giderek arttığını ifade eden Akar “topumun birlik ve beraberliği, huzuru ve çıkarları için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışacak ve yetkililere uyarı görevimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Akar, Kıbrıs Türk gençliğine tarihin gerçekleriyle anlatılması için yaptıkları uyarının dikkate alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki süreçte çalışmalarını aynı azimle  sürdüreceklerini sözlerine ekledi. 

 

banner360
Son Güncelleme: 14.08.2021 14:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covıd-19'dan bir can kaybı daha...
Covıd-19'dan bir can kaybı daha...
Hırsızlar huzur bırakmadı ülkemizde neler oluyor?
Hırsızlar huzur bırakmadı ülkemizde neler oluyor?
Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda kaza
Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda kaza
KIB-TEK için 1200 ton yakıt geldi
KIB-TEK için 1200 ton yakıt geldi
Bakan Oğuz sel felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
Bakan Oğuz sel felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
Özersay: “Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız”
Özersay: “Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız”
Başbakan Saner' “Üreten Gençler Buluşması 2” etkinliğine katıldı
Başbakan Saner' “Üreten Gençler Buluşması 2” etkinliğine katıldı
Baf Türk Birliği’nden 14 Ağustos mesajı
Baf Türk Birliği’nden 14 Ağustos mesajı
İnşaat Müteahhitleri Pazartesi eylem gündemiyle toplanıyor
İnşaat Müteahhitleri Pazartesi eylem gündemiyle toplanıyor
158'i yerel 172 pozitif vaka
158'i yerel 172 pozitif vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim