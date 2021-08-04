Gazeteciler Cemiyeti, dayanışma mesajı yayımladı

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, “Türkiye’nin mali yönden KKTC’ye ihtiyacı olmasa da, Kıbrıslı Türkler olarak dayanışmamızı her şekilde göstermeliyiz” dedi.
Akar açıklamasında, KKTC’nin de yangınları önleme ve erken müdahale konusunda “ciddi önlemler” alması gerektiğine işaret ederek, “itfaiyenin güçlendirilmesi” çağrısında bulundu ve şunları söyledi:
Akar’ın Türkiye’nin değişik bölgelerinde meydana gelen ve halen devam eden yangınları “büyük bir üzüntü” ile izlediklerini belirtiği mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Anavatan Türkiye’nin yangınların neden olduğu yaraları kısa sürede saracağına ve mağduriyetleri gidereceğine olan inancımız tamdır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Dayanışma içerisinde yangın felaketinden kaynaklanan sorunları çözeceğini biliyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de anavatandaki kardeşlerimizle dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmalı ve maddi manevi her türlü olanaklarımızla Türk halkının yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Yardım ve dayanışma kampanyalarının ise bir merkezden yürütülmesinin daha etkili olacağını düşünmekteyiz. Yürütülecek olan her türlü yardım faaliyetine destek olacağımızı belirtir, büyük Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”