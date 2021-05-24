banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çeyrek asırlık kara leke!
Çeyrek asırlık kara leke!
17 yıllık ihanet
17 yıllık ihanet
Bir garip hafta sonu
Bir garip hafta sonu
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında kalacak sağlık
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında...
banner376

Gazeteciler Birliği: Tüm yetkili birimleri bir kez daha göreve çağırıyoruz”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu, 6 Temmuz 1996 yılında öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın faillerinin ortaya çıkması için tüm yetkili birimleri göreve çağırdı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00
Gazeteciler Birliği: Tüm yetkili birimleri bir kez daha göreve çağırıyoruz”
banner337

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yapılan açıklamalarla, gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın faillerinin bulunmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

“ADALI CİNAYETİ KARA BİR LEKEDİR”

“Adalı’nın faili meçhul cinayeti insan hakları ve basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir. Bu lekenin en kısa zamanda temizlenmesi şarttır” denilen açıklamada, Kutlu Adalı ile ilgili bütünlüklü bir soruşturma yapılarak, bundan sonra kimsenin bu gibi suikastlere yeltenemeyeceği bir ortamın yaratılması gerektiği kaydedildi.

banner341
Faillerin ortaya çıkması için tüm yetkili birimlerin bir kez daha göreve çağrıldığı açıklamada, bu konuda yetkili tarafların, yeni bilgi ve itirafları yakından takip ederek, Kutlu Adalı dosyasını yeniden güncelleyerek, sonuçlandırması talep edildi.

“Ülkemizde insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin Adalı cinayetini önemseyip konuyu takip ederek sonuç alınması için baskı unsuru olması şarttır” ifadeleri kullanılan açıklamada, Kutlu Adalı’nın faillerinin ortaya çıkarılmasının KKTC’de ifade, düşünce ve basın özgürlüğü açısından da önem arz ettiği vurgulandı.

“Temennimiz tüm bu gelişmeler ışığında Kutlu Adalı cinayetinin en kısa zamanda aydınlatılmasıdır” denilen açıklamada, KTGB’nin, bu konudaki takipçiliğini geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceği bildirildi.

banner360
Son Güncelleme: 24.05.2021 12:37
Anahtar Kelimeler:
Kutlu AdalıKtgb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkın Partisi Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili polise “ihbar başvurusu” yaptı
Halkın Partisi Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili polise “ihbar başvurusu” yaptı
Tatar, AKP Gençlik Kolları yönetimini kabul etti
Tatar, AKP Gençlik Kolları yönetimini kabul etti
KKTC’yi de karıştırdı!..
KKTC’yi de karıştırdı!..
Mağusa Gençlik Birliği’nden toplumlararası proje
Mağusa Gençlik Birliği’nden toplumlararası proje
Milli Arşiv 29 Nisan'dan sonra yeniden hizmet vermeye başladı
Milli Arşiv 29 Nisan'dan sonra yeniden hizmet vermeye başladı
Meclis Genel Kurulu saat 10:00’da toplanacak
Meclis Genel Kurulu saat 10:00’da toplanacak
Hava durumu
Hava durumu
LAÜ’de Ünlü Şef Uğur Volkan Uysal ile söyleşi düzenlendi
LAÜ’de Ünlü Şef Uğur Volkan Uysal ile söyleşi düzenlendi
Çeyrek asırlık kara leke!
Çeyrek asırlık kara leke!
17 yıllık ihanet
17 yıllık ihanet

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim