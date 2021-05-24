Gazeteciler Birliği: Tüm yetkili birimleri bir kez daha göreve çağırıyoruz”

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yapılan açıklamalarla, gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın faillerinin bulunmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

“ADALI CİNAYETİ KARA BİR LEKEDİR”

“Adalı’nın faili meçhul cinayeti insan hakları ve basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir. Bu lekenin en kısa zamanda temizlenmesi şarttır” denilen açıklamada, Kutlu Adalı ile ilgili bütünlüklü bir soruşturma yapılarak, bundan sonra kimsenin bu gibi suikastlere yeltenemeyeceği bir ortamın yaratılması gerektiği kaydedildi.

Faillerin ortaya çıkması için tüm yetkili birimlerin bir kez daha göreve çağrıldığı açıklamada, bu konuda yetkili tarafların, yeni bilgi ve itirafları yakından takip ederek, Kutlu Adalı dosyasını yeniden güncelleyerek, sonuçlandırması talep edildi.

“Ülkemizde insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin Adalı cinayetini önemseyip konuyu takip ederek sonuç alınması için baskı unsuru olması şarttır” ifadeleri kullanılan açıklamada, Kutlu Adalı’nın faillerinin ortaya çıkarılmasının KKTC’de ifade, düşünce ve basın özgürlüğü açısından da önem arz ettiği vurgulandı.

“Temennimiz tüm bu gelişmeler ışığında Kutlu Adalı cinayetinin en kısa zamanda aydınlatılmasıdır” denilen açıklamada, KTGB’nin, bu konudaki takipçiliğini geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceği bildirildi.