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Gazeteciler Birliği TAK’ın kuruluş yıldönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), kamu yayıncılığı açısından önemli bir misyon üstlenerek, 1973 yılından beri Kıbrıs Türk toplumunun en önemi haber alma kaynağı olan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kuruluş yıldönümünü kutladı.

21 Aralık 2021 Salı 20:30
Gazeteciler Birliği TAK’ın kuruluş yıldönümünü kutladı

KTGB’den yayımlanan mesajda, ülke medyasının en önemli kaynağı olan Türk Ajansı Kıbrıs’ın son yıllarda özerk yayıncılık açısından sürdürdüğü başarılı yayın politikasının ülke demokrasisi açısından önemli bir ilerleme olduğunu kaydetti. 
Yönetim kurulunda bir temsilcisi bulunan Gazeteciler Birliği, TAK ve ajans çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, “ufak dokunuşlarla” ajansın daha iyi noktalara gelebileceğini ifade etti, bu yönde atılacak adımlarda desteğinin açık olduğunu vurguladı. 
İfade özgürlüğü açısından ülkenin temel taşlarından biri olan TAK’ta çalışan meslektaşlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle daha verimli çalışabileceklerine inanç belirten Gazeteciler Birliği, hükümetleri TAK’a daha fazla önem vermeye çağırdı. 

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Öte yandan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği de, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 48. yıldönümünü kutladı. 
Kıbrıs Türk halkının her kesimin sesini duyuran, tarafsız ve ilkeli yayın yapan TAK’ın, ülkedeki yerinin büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“TAK’ın çalışma hayatına eksiksiz devam edebilmesi için hükümetlerin ve siyasilerin desteklerinin her zaman çalışanların yanında olması, bu ülke halkının doğru ve hızlı haber alması yönünde yapılacak en önemli adımdır. TAK çalışanlarının özverili çalışmaları tüm kesimler tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir. TAK çalışanlarını 48 yıldır halkın kesintisiz haber alması için özverili çalışmalarından dolayı kutlar, kurumun çağdaş yayınlarına devam etmesini temenni ederiz.”
 

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Son Güncelleme: 22.12.2021 01:21
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