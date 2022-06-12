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Gazeteciler Birliği'nin “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine CTP ile Hak-Sen’den destek

12 Haziran 2022 Pazar 13:45
Gazeteciler Birliği'nin “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine CTP ile Hak-Sen’den destek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) bu akşam saat 21.00’da Meclis önünde başlatacağı “Özgürlük için 24 Saat” eylemine ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Haksen) destek belirtti.

Cumhuriyeti Türk Partisi, yaptığı yazılı açıklamada, “İfade ve düşünce özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız” diyerek, Gazeteciler Birliği'nin eylemine destek bildirdi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, gayri meşru hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtlama amacıyla Meclis’e taşıdığı yasa tasarılarına karşı geçtiğimiz gün eylem başlatmıştır. ‘Özgürlük Senden Büyük, #Dokunma’ kampanyası çerçevesinde örgütlenen medya mensuplarına, CTP olarak desteğimiz tamdır” denildi.

Açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi:

“Müdahale mahsulü olarak göreve getirilen gayri meşru Üstel hükümeti, bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Meclis’e bir asır öncesine ait yasa önerileri getirmiş ancak bu öneriler muhalefetin dirayetli duruşu sayesinde geri çekilmişti. Kıbrıs Türk Gazeteciler Brliği ise, üç yasada yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünü ortadan kaldırıp düşünceyi suç kapsamına almak isteyen yasalara karşı başlattığı eylemlerine, yarın gece “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemiyle devam edeceğini açıklamıştır. İfade ve basın özgürlüğüne her daim sahip çıkan CTP, bu eylemlerde gazetecilerin yanında yer alacaktır. CTP, bu ülkede düşüncelere kelepçe, ifadelere de kilit vurulmasına asla izin vermedi, bundan sonra da vermeyecektir.”

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Haksen) de yaptığı yazılı açıklamada, "Haksen olarak, düşünce ve ifade özgürlüğünün anlamının bilinci ile, bu akşam başlayıp 24 saat sürecek eylemi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 12.06.2022 14:33
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