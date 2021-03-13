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Gazeteciler Birliği'nden açıklama

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türksat uydusundan yayın yapan KKTC’deki özel televizyon kanallarının yayınlarının borç nedeniyle durdurulacak olmasının basın özgürlüğüne darbe ve basın tarihine kara bir leke olacağını belirtti. Gazeteciler Birliği, hükümetin sorunu kısa zamanda çözmesini diledi.

13 Mart 2021 Cumartesi 07:30
Gazeteciler Birliği'nden açıklama
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KTGB’den bu gece yapılan yazılı açıklamada, KKTC’deki özel TV’lerin gece yarısından itibaren Türksat uydusundaki yayınlarınının  kararması tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

“Medyanın ayakta kalması için gerekli sorumluğu üstlenmeyen gelmiş geçmiş hükümetler, Türksat’a 2018 yılından bugüne kadar borcunu ödemedi ve özel kanallar karanlığa gömülme riski altına girdi” denilen açıklamada, gün içinde uygulamaya konulan karardan basın mensuplarının şaşkınlık duyduğu kaydedildi.

“Halihazırda yayıncılıkla ilgili birçok sorun yaşayan, ekonomik dar boğazı Covid-19’la katlanan özel televizyonların, son darbeyi buradan aldığı” belirtilen açıklamada,  şu ifadeler yer aldı:

“Türksat, bugün (12.3.2021) sabah, protokol ortağı BRT’ye KKTC’deki kanalların yayınlarının gece yarısından itibaren durdurulacağını bildirdi. Başbakan Ersan Saner, bu konuda girişim yapacaklarını, Maliye Bakanlığı’nın kaynak yaratmaya çalıştığını açıkladı.

Eğer borç ödenmese Türksat, bu gece yarısı düğmeye basacak ve Kıbrıs Türk özel televizyonları kararacak. Bu olay basın tarihine kara bir leke olarak yer alacak.

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Dijital karasal yayından (DVB-T) ayrılan özel kanalların halka ulaşabileceği hiçbir mecra kalmadı.”

KTGB açıklamasında, uydu yayınlarıyla ilgili geçmişteki gelişmelere de yer verilerek devletin uydu katkı payı ödemelerinin 2015’te durdurulduğu ve yapılan girişimlerle Türksat’ta Kıbrıs paketi oluşturduğu kaydedildi. BRT ile Türksat arasında imzalanan protokol gereğince, yayınla ilgili ödemeyi özel kanalların değil, BRT’nin yapacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Kanallarsa uyduya ulaşmalarına aracı olan BRT’ye ödeme yapacaktı. Devlet BRT’ye katkı payını ödemedi, BRT Türksat’a, maddi zorluk içinde olan kanallar da BRT’ye ödeme yapamadı.

Türksat geçtiğimiz aralık ayında yayınların borç nedeniyle 31 Aralık’ta kesileceğini, istenirse kanallarla ayrı ayrı protokol imzalanabileceğini bildirdi. Hükümet nezdindeki girişimle bu durum da ötelendi.

Uydu bağımlılığından dert yanan, dönüşüm çağrısı yapan, DVBT’ye sahip çıkılmasını, altyapısının güçlendirilmesi, IP tabanlı yayıncılık için adım atılmasını, haksız rekabetin önüne geçilmesini talep eden özel kanallar şimdi siyah ekrana bürünecek.

Basın özgürlüğüne de darbe vuracak bu olayın hükümet nezdinde ele alınıp en kısa zamanda çözülmesini temenni ederiz.”

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Son Güncelleme: 13.03.2021 09:50
Anahtar Kelimeler:
Yayınların DurdurulmasıKtgb
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