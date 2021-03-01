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Gazeteciler Birliği ile Basın Emekçileri Sendikası gazetecilere yönelik sözlü saldırıları protesto etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Basın Emekçileri Sendikası, gazetecilere yönelik sözlü saldırıları protesto etmek için Dereboyu’nda yürüyüş düzenledi.

01 Mart 2021 Pazartesi 20:15
Gazeteciler Birliği ile Basın Emekçileri Sendikası gazetecilere yönelik sözlü saldırıları protesto etti
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Basın Emekçileri Sendikası, gazetecilere yönelik sözlü saldırıları protesto etmek için Dereboyu’nda yürüyüş düzenledi.

Dereboyu’nda yapılan ve pek çok sivil toplum örgütü ile siyasi partinin temsilcilerinin de katılarak destek verdiği, basın özgürlüğü ilgili pankartların tutulduğu yürüyüşün sonunda ortak bir de bildiri okundu.15 dakikalık oturma eylemi yağmur nedeniyle gerçekleştirilmezken, alkışların ardından eylem sona erdi.

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Bildiriyi Muazzez Gazihan okudu. Bildiride basın emekçilerine yönelik şiddet ve hakaretlerin tedirgin edici şekilde arttığı savunulan bildiride, “Basın emekçilerine yönelik şiddetin artışı, sadece bir meslek grubuna yönelik değil, tüm topluma yönelik bir tehdittir.  Demokratik yapılanmanın en önemli güvencesi olan basın ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılması tehdidiyle karşı karşıyayız. Bizler, hemen her gün gerek işverenler, gerekse hükümet temsilcileri tarafından tehditlere ve mobbinge maruz kalmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilerin baskı altında olmasının, toplumun her kesiminin baskı altında olması anlamı taşıdığı ifade edilen açıklamada, “Biz gazeteciyiz! Özgürce soru sorabilmeliyiz. Özgürce haber yapabilmeli, düşüncemizi her platformda özgürce dile getirebilmeliyiz” denildi.

Yaşanan bazı olaylara atıfta bulunulan bildiride, “Kime nasıl soru soracağımızı, siz bize söyleyemezsiniz! Siz, bize işimizi öğretemezsiniz! Evet, bize işimizi öğretemezsiniz ve canınızın çektiği şekilde hitap edemezsiniz!. Gazetecilik bazılarının yayınlanmasını istemediği haberleri yazmak, bazılarının duymak istemediği soruları sormaktır!” denildi.

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Son Güncelleme: 01.03.2021 20:36
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